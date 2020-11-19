Türk Doktor Uyardı: Testis Ağrısı Koronavirüs Belirtisi Olabilir

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma Koronavirüsle ilgili çarpıcı bir semptomu daha ortaya koyuyor. Uzmanlara göre tek başına testis ağrısı Koronavirüs belirtisi olabilir, işte detaylar.

Testis ağrısının COVID-19'un nadir bir belirtisi olabileceğini iddia eden doktorlar, 49 yaşındaki bir hastanın başka hiçbir belirti göstermeden Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yaz dönemi boyunca kasık ve testis bölgesinin sol tarafında şişlik ve ağrı hisseden 49 yaşındaki hasta, kalıcı öksürük veya yüksek ateş gibi Koronavirüs belirtilerini göstermiyordu. Ancak doktorlar, pozitif çıkan biriyle temas halinde olduğu için test yaptırmaya karar verdiler.

COVID-19 testi pozitif çıkan bu adam, bu semptomdan dolayı doktorları meraklandırmayı başardı. Araştırmacılar ilk olarak testis ağrısının Koronavirüs semptomu olduğundan şüphelendiler. Doktorlar ayrıca hastada testis ağrısına neden olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını da aktardılar.

Türk doktorlardan testis ağrısı Koronavirüs belirtisi olabilir açıklaması

Urology Case Reports dergisinde bu 'olağandışı vakayı' bildiren doktorlar, Koronavirüsün insanlarda nasıl farklı şekillerde tutunduğunu gözler önüne serdi. Araştırmayı yürüten Dr. Hakan Özveri ve ekibi, 49 yaşındaki bu hastada görülen testis ağrısının "COVID-19'un ilk klinik belirtisi" olduğunu söyledi.

49 yaşındaki bu adama uygulanan birkaç günlük tedaviden sonra testis ağrısı kayboldu ve pek çok farklı virüs semptomundan hiçbiri gözlemlenmedi. Doktorlara göre hastaneden taburcu edilmeden önce virüsün vücuttan atılması üç hafta sürdü.

Ayrıca şimdilik COVID-19 semptomu olarak kaç erkeğin testis ağrısından muzdarip olduğu belli değil. Daha önce Çin'de yürütülen küçük bir çalışma, Koronavirüse yakalanan erkeklerin beşte birinde testis ağrısı görüldüğünü öne sürmüştü.

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırmacıları, virüsün spermin üretildiği testislere girebileceği ve uzun vadeli hasara neden olabileceği endişelerini dile getirdi. Ancak şimdiye kadar virüsün spermi taşıyan sıvıya bulaştığını gösteren hiçbir kanıt bulunmuş değil.