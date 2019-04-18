Testlerde Hile Yapan Suzuki 2 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Ünlü otomobil üreticisi Suzuki, güvenlik testlerinde hile yaptığını itiraf etmesinin ardından Japonya yollarına dolaşan iki milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. Suzuki, güvenlik testlerinde hile yapmasının yanı sıra yanlış yakıt kullanım oranları belirtmek ve düzgün incelemeler yapmamak gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl 714 binden fazla araç satarak, Japonya’nın en büyük üçüncü otomobil şirketi Suzuki, Nisan 2016’dan bu yana satılan arabalarını geri çağırmak durumunda kalmıştı. Şirketin yaptığı hilelerin gün yüzüne çıkmasının ardından Japonya hükümeti, araçların geri çağrılmasını istemişti. Çağırma işleminin şirkete maliyetinin ise 700 milyon dolardan fazla olacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Suzuki'nin kendi iç soruşturmasını yapmasının ardından fren hata kontrolleriyle yakıt verimliliği verileri üzerinde yapılan tahrifatlar ve halen eğitimde olmalarına karşın resmi denetleme raporları hazırlayan denetmenler gibi problemler gün yüzüne çıkmıştı. Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki, “Araçlarımız, Japonya araç standartlarına uygun olmayan şekilde onaylanmıştır” açıklamasını yapmıştı. Başkan, sorumlulara para cezası keseceklerinin sözünü vermişti.

Yaşanan sıkıntının 25 farklı modeli etkilediği aktarılırken, tüm bu hataların Suzuki modellerinin yanı sıra Mazda gibi başka markalar için modellere de yansıdığı söylendi. Suzuki’nin sorunları çözmek için üretimini yüzde 2 ila 5 arasında düşüreceği ve düzgün denetlemeler yapmak suretiyle modellerine dair tam bilgileri alacağı ifade edildi. Bununla da kalmayan şirketin, önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırımla güvenlik ve denetleme mekanizmalarını değiştireceği bildirildi.