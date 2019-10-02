Tether, Bitcoin'i Tahtından Etti

Bitcoin, neredeyse ilk çıktığından beri herkesin ilgi odağı olmuş durumda. Her ne kadar kripto parayla ilgisi olmayan insanlar bile Bitcoin’i duymuş olsa da günümüzde en çok kullanılan kripto para birimi artık Bitcoin değil. Bitcoin’i tahtından eden kripto para birimi ise Tether oldu.

En yüksek günlük ve aylık işlem hacmi verilerine göre Tether, Bitcoin’den daha yüksek işlem hacmine sahip. Geçtiğimiz nisan ayında Tether’ın işlem hacmi Bitcoin’i aştı ve yaklaşık birkaç aydır ise günlük işlem hacmi yaklaşık 21 milyar dolar bandında gerçekleşiyor. Bitcoin açısından baktığımızda ise Bitcoin’in günlük işlem hacminin yaklaşık 17 milyar dolar olduğu görülüyor.

Bundan yaklaşık yıl önce piyasaya giren ve Bitcoin’in günlük işlem hacmini aşan Tether, kripto para borsasında USDT olarak geçiyor. Zaman zaman risk almaktan kaçınan ya da Bitcoin’in değeri düştüğü zamanlar tercih edilen Tether, gün geçtikçe daha da popüler hale geldi. Tether’ın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri ise paranın dolara sabitlenmiş olması. Tether, hem dolara sabitlenmiş olduğundan hem de şirket sanal para için dolar rezervi bulundurduğundan yatırımcılara güven veriyor.

Bitcoin son aylarda yükseliş yaşasa da dalgalanmalardan kaçınmak isteyen yatırımcıların tercihi Tether oluyor. Bitcoin'deki bu dalgalanmalardan dolayı Tether'ın günlük işlem hacminin arttığı düşünülüyor.