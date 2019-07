Tetris Effect PC için de Geliyor

Eğer 80'li yılları görmüşseniz elbetteki Tetris cihazı ile tanışmışlığınız olmuştur. Bir dönemi etkisi altına alan bu cihazı, o dönemde hemen her yerde görebiliyordunuz. Tam bir çılgınlık haliydi. Yarattığı etki her ne kadar akıllı telefonlar ve tabletler ile boy ölçüşemeyebilecek olsa da hatırı sayılır bir etki yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlar boş zamanlarında sırf bu cihazla ilgileniyor ve birbirlerinin rekorlarını geçmek için her zaman olduğu gibi dakikalarını harcıyorlardı.

Cihaz zaman içerisinde geride kaldı ama oyunun kendisi yıllardan beri farklı platformlarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise Tetris Effect oldu. E3 2018 öncesi PlayStation 4 ve PlayStation VR için duyurulmuştu. Monstars ve Resonair tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olan oyun, Enhance Games yayıncılığında geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulmuştu. Yakın bir zaman önce yapılan açıklama ile Tetris Effect oyununun PC için de geleceği duyuruldu.

23 Temmuz 2019 tarihinde PC platformuna gelecek olan Tetris Effect, Epic Games ile yapılan anlaşma doğrultusunda Epic Games Store mağazasına özel olacak. Oculus Rift ve HTC Vive ile VR desteği de olacak oyun çerçeve hızı (FPS) kilidi olmadan, 4K desteği ve 21:9 gibi daha geniş ekran boyutlarını destekleyecek şekilde yenileniyor.

Eğer oyunu beğendiyseniz ve PC versiyonunu almayı isterseniz, buradan Epic Games Store sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyun normalde 69 TL gibi bir fiyattan çıkacak ama ön-sipariş sürecinde 55,20 TL gibi bir fiyata alınabiliyor.