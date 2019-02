Tetris Modaya Uydu, Battle Royale Oldu

99 oyuncu savaşa katılır, geriye bir tanesini kalır! Geometrinin gücü, savaşçıları zayıflardan ayırmaya geldi: Tetris 99 ile yılların eskitemediği klasik oyun Tetris, Battle Royale modu ile oyuncuların karşısına çıktı.

Yükselişinin önü alınamayan Fortnite’a karşı silahlarını çeken Nintendo, dün yaptığı açıklama ile Battle Royale oyununu duyuracağını söylemişti. Bugün Nintendo of America tarafından yayınlanan video ile yeni Battle Royale oyununun, hiç kimsenin aklına gelmeyen Tetris 99 olduğu duyuruldu.

