Tetris Modaya Uydu, Battle Royale Oldu

99 oyuncu savaşa katılır, geriye bir tanesini kalır! Geometrinin gücü, savaşçıları zayıflardan ayırmaya geldi: Tetris 99 ile yılların eskitemediği klasik oyun Tetris, Battle Royale modu ile oyuncuların karşısına çıktı.

Yükselişinin önü alınamayan Fortnite’a karşı silahlarını çeken Nintendo, dün yaptığı açıklama ile Battle Royale oyununu duyuracağını söylemişti. Bugün Nintendo of America tarafından yayınlanan video ile yeni Battle Royale oyununun, hiç kimsenin aklına gelmeyen Tetris 99 olduğu duyuruldu.

The iconic puzzle game #Tetris arrives, but with an online experience like no other–99 players enter, but only one reigns supreme! #Tetris99 is available to download now, exclusively for #NintendoSwitchOnline Members. pic.twitter.com/iLWG08pmIi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 13, 2019

99 oyuncunun bir araya gelerek, bildiğimiz Tetris oynadıkları Tetris 99, temelde gerçekten bir tür Battle Royale oyunu olarak karşımıza çıktı. Herkesin aynı anda Tetris oynamaya başladıkları ve 98 oyuncuyu geçerek, sona kalmaya çalıştıkları yeni oyun, görenleri şaşırtmayı başardı. Nintendo Direct isimli yeni platformun tanıtımı adına gösterilen oyunun, yakın zaman sonra Nintendo Switch üzerinde oynanabilir hale geleceği dile getirilirken, oyuna dair ilk videolar da geldi.

Nintendo’nun Battle Royale oyunları ile kendi çapında dalga geçmesi olarak nitelendirebileceğimiz Tetris 99’un oynanış videosunu ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.