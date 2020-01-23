Tetris Oyunları Neden Kaldırıldı? EA'den Resmi Açıklama

EA’in Tetris oyunu artık mobilde oynanamayacak. Tetris 2011, Tetris Blitz dahil tüm Tetris oyunları Play Store ve App Store’dan kaldırıldı. Oyunun yapımcılarından resmi açıklamadı geldi.

Electronic Arts, efsane bulmaca oyunlarından tetrisi mobil platforma taşıyan isimlerden biri. Tetris 2011, Tetris Blitz ve Tetris Premium adıyla yayınlanan tetris oyunu mobil oyuncular tarafından oldukça sevildi. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi aşan tetris oyunları sürpriz bir şekilde mağazadan kaldırıldı.

Oyunun geliştiricisi EA, tetris oyuncularına şu açıklamayı yaptı: “Merhaba Hayranlar, Sizinle şimdiye kadar inanılmaz bir yolculuk yaptık ama ne yazık ki veda etme zamanı. 21 Nisan 2020 itibarıyla, EA’in Tetris uygulama kullanımdan kaldırılacak ve artık oynanabilir olmayacak. 21 Nisan 2020 tarihine kadar oyunun tadını çıkarabilecek ve mevcut tüm oyun içi öğeleri kullanabilecek. Umarız bu oyundan uzun saatler boyunca keyif almışsınızdır, devam eden desteğiniz için de teşekkür ederiz. Teşekkürler!”

EA, mobil tetris oyunlarını uygulama mağazalarından neden kaldırdığına dair bir açıklama yapmadı. Şirketin bu kararı alma nedeni büyük olasılıkla lisansa bağlı. Tetris lisansının uzundur zamandır EA’de olduğunu, bir süre önce de lisansın sonlandığını biliyoruz. Görünen o ki EA lisansı yenilemek istemiyor.