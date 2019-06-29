'Tetris Royale' Mobil Cihazlar İçin Geliyor

100 kişilik bir Battle Royale oyunu olan Tetris Royale, N3TWORK ve The Tetris Company ortaklığıyla mobil cihazlar için geliyor.

Oyun temel olarak, Nintendo Switch’te inanılmaz derecede bağımlılık yaratan Tetris 99 adlı oyunun mobil bir sürümü olacak.

Oyun, N3TWORK ve The Tetris Company’nin özel çok yıllı ortaklığından çıkan ilk Tetris oyunu olarak dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda, gelecekte mobil cihazlar için daha fazla Tetris oyunu göreceğimiz anlamına da geliyor.

Farklı Modlar Olacak

100 oyunculu rekabetçi modunun yanı sıra Tetris Royale’da, tek kişilik maraton modu ve oyuncuların savaş oyunlarında kullanılabilecekleri kişiselleştirme seçenekleri, güçlendirmeler ile yükseltmeler gibi ödüller kazanabilecekleri günlük mücadeleler ve daha başka modlar da bulunacak.

Tetris Royale şu anda geliştirilme aşamasında ve hem iOS hem de Android cihazlarda Beta testi için 2019’da hazır olacak.