Bilim Kurulu Üyesi: Kısıtlama Kararları Alınacak

Artan vaka sayıları ile birlikte yeni kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama ve yasakların açıklanabileceğini söyledi. İşte detaylar.

Yeni Kısıtlamalar Gelecek Mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." demişti ve yeni kısıtlamaların sinyalini vermişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işi sıkı tutmalı gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir."

Sizce yeni kısıtlamalar gelmeli mi? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!