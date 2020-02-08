Texas'a Tesla Üretim Tesisi mi Açılıyor?

Elon Musk, Twitter üzerinden, takipçilerine ‘’Giga Texas?’’ sorusunu sordu.

Giga, Tesla’nın üretimlerinin gerçekleştiği fabrikanın ismi. Amerika’da iki tane, Çin’de ise bir tane üretim fabrikası bulunuyor. Berlin’de ise bir tane üretim fabrikası yapım aşamasında.

Çin’de yer alan üretim fabrikasında Y ve Model 3 Tesla’lar üretiliyor. Şirketin yeni yatırım alanları için çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Zaman zaman gelişmeleri Twitter hesabından paylaşan Elon Musk, bu sefer takipçilerine bir anket sundu.

Musk’un Twitter üzerinden takipçilerine sorduğu soru, akıllara Texas’a da üretim fabrikası mı kurulacak sorusunu getirdi.

Musk’un takipçileri, twitterda yayınlanan ankete %80 oranında evet cevabını verdi.

Elon Musk konumunu Texas olarak değiştirdi. Bu durum takipçilerine Texas’da bir Tesla fabrikasının kurulumu için çalışmalara başlandığını düşündürttü.

Şirket aynı zamanda hisse senetlerinde gerçekleşen yükselişle de dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın yaptığı yatırımlar, geleceğine güven duyması yatırımcıları Tesla hisselerine yönlendiriyor.

Henüz şirketten ya da Musk’dan bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, Tesla hayranlarının büyük bir kısmı heyecanla Texas’da Giga ile ilgili yapılacak açıklamaları bekliyor.