Fahrettin Altun Açıkladı: Yeni Teyit Platformu "Doğru mu?" Geliyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yeni nesil doğrulama platformu "Doğru mu?" isimli platformun çok yakın bir zamanda kullanıma açılacağını duyurdu. Teyit platformunun yakın bir zamanda iOS ve Android uygulama mağazalarında Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturulması bekleniyor.

Yeni Teyit Platformu "Doğru mu?" Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'da yaptığı açıklamaya göre ülkemizde örnekleri halihazırda mevcut olan bir teyit platformu daha geliyor. Bu platform da diğer platformlar gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere çevrim içi ya da çevrim dışı ortamda oldukça tartışma konusu haline gelen iddiaları doğrulama merkezi görevini üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı ekran görüntülerine göre uygulamanın Android ve iOS olmak üzere iki farklı sürümü olacak. Bu görüntülerde aynı zamanda iddiaların nasıl teyit edildiğine ilişkin bir örnek de bulunuyor. Bu örnek, "Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklardaki oturma düzeni değişiyor iddiası" başlıklı bir yazıda görülebiliyor.

Yeni nesil doğrulama platformunun bu iddianın doğru mu olup olmadığına dair soru işaretlerini kaldırmak için yer verdiği ifadeler şunlar:

"Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafeyi korumak için uçaklardaki oturma düzeninin değişmesi bekleniyor. Orta koltuğu feda etmenin büyük maliyet getireceğini hesaplayan bir İtalyan firması, yeni bir koltuk düzeni tasarladı. Firma, yolcular arasında cam bölmeler koydu ve koltuklar, yan yana oturan yolcuların ters yönlere bakacağı şekilde yerleştirdi."

Fahrettin Altun, proje ile ilgili paylaşmış olduğu tweette aşağıda yer alan ifadelere yer verdi.

"Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz "Doğru mu?" platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı. Şu anda test aşamasında. Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak."

Yeni tip koronavirüs salgını hala dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam ederken yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek üzere bu tür projeler üzerinde daha çok durulması, internet kullanıcılarının açısından oldukça faydalı olabilir.

Peki, siz Fahrettin Altun'un duyurduğu proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.