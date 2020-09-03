TFF'den Karar Değişikliği: Maçlar Seyircisiz Oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki hafta önce Ekim ayından itibaren maçların sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı kararı aldıklarını paylaşmıştı. Maçların yeniden seyiriciyle oynanacağı güne geri sayarken TFF’den karar değişikliği geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yaptığı açıklamada Ekim ayı itibarıyla maçların yüzde 30 seyirciyle oynanması kararı aldıklarını duyurmuştu. TFF’den yapılan açıklama “TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.” şeklindeydi.

TFF: Maçlar Seyircisiz Oynanacak

TFF, Bilim Kurulu’nun görüşünü dikkate alarak maçların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verildiğini belirterek, “Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu” açıklamasında bulundu.