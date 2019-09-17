TGS 2019'dan Daha Fazla Yakuza 7 Videosu Çıktı

Yeni Yakuza oyunu Tokyo Game Show 2019 fuarının yıldızları arasında yer alıyordu. Uzunca bir hikaye fragmanının yanı sıra oynanışa dair genel bir gösterimin yapıldığı videolar ile paylaşılan bilgiler pekişmiş ve oyun hakkında daha iyi bir fikir sahibi olma imkanımız olmuştu. Sega, Yakuza 7 ile ilgili bir de sahne gösterisi düzenledi. Tokyo Game Show 2019 sırasında düzenlenen sahne gösterisinde, katılımcıların birkaç ara sahneyi de görme fırsatları oldu.

Japonya dışında Yakuza 7: Like a Dragon adıyla çıkacak olan oyundaki karakterimiz Ichiban Kasuga olacak. Kendisi Kamurocho bölgesinde bir yetim olarak büyümüş. Oldukça sorunlu bir geçmişi olan karakterimizi beladan kurtaran ise Masumi Arakawa olmuş. Bu sayede Arakawa ailesine katılan Ichiban için hayatının bir diğer dönüm noktası ile bildiğiniz gibi işlemediği bir suçu üstlenerek hapse mahkum olması olmuştu.

Aşağıdan izleyeceğiniz dört parçadan oluşan videolar ise karakterimizin Arakawa ailesine katılmasından ve hapis cezasına çarptırılmadan önceki zamanlarını gösteriyor. İlk bölümdeki eski VHS kasetlere bakacak olursak da bu dönem, ilk Yakuza oyununun da öncesine denk geliyor.

Aynı sahne gösterisinde gerçekleştirilen oynanış gösterimi ise daha önceden gördüğümüz dört dakikalık videodan daha uzun. Toplamda dokuz dakikaya yakın olan videoda, ilkine göre bu defa Saeko Mukouda yok. Büyük ihtimalle tanışmamızdan öncesi gösteriliyor veya çağırılmamış olabilir.

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu videoda, ayrıca Job Change özelliğini de görme fırsatımız oluyor. Bu özellik ile Ichiban Kasuga dansçı, Namba sunucu ve Koichi Adachi da fedai oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!