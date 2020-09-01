Yeni Oyunların Tanıtılacağı TGS 2020 Yayın Akışı Açıklandı

GamesCom 2020 sonrasında, bu yılın bir diğer önemli oyun fuarı daha yaklaşıyor: TGS 2020. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek olan fuar için 23 - 27 Eylül 2020 tarihleri arası belirlenmişti. Bugün itibarıyla da TGS 2020 yayın akışı açıklandı. Bizler de öne çıkanları bu haberimizle sizlere ulaştıralım istedik.

TGS 2020 Yayın Akışı Nasıl Olacak?

Organizatör CESA tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, yayıncılara ayrılan süre bir saat ile sınırlandırılmış gibi görünüyor. Yeni oyun duyurularının yapılacağı ve geliştirilme aşamasındaki oyunlar ile ilgili yeni fragmanların yayınlanacağı ve yeni detayların paylaşılacağı fuar, 24 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 15:00 sıralarında Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020 başlayacak. Bunu TSİ 16:00 sıralarında Square Enix izleyecekken, günün kapanışını ise TSİ 17:00 sıralarında Lightning Games yapacak.

25 Eylül 2020 Cuma günü TSİ 14:00 sıralarında Sega / Atlus TV, TSİ 15:00 sıralarında GungHo Online Entertainment ve TSİ 16:00 sıralarında da Capcom tarafından gerçekleştirilecek olan canlı yayınları izleyebilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi günü, fuarın en dolu dolu geçecek günü olacak. Öyle ki TSİ 08:00 sıralarında Spike Chunsoft: Cyberpunk 2077 Night City Wire ile açılış yapılacak. TSİ 09:00 sıralarında Level-5 bayrağı devralacak. TSİ 14:00 sıralarında Konami programını gerçekleştirdikten sonra TSİ 15:00 Koei Tecmo ve TSİ 18:00 Tencent Games programları bizi bekleyecek.

Son olarak 27 Eylül 2020 Pazar günü TSİ 11:00 sıralarında başlayacak olan Bandai Namco ve TSİ 15:00 sıralarında başlayacak olan miHoYo yayınları, günün dikkat çeken yayınları olarak karşımıza çıkıyorlar.

Her bir program Youtube üzerinden gerçekleştirileceği için, programını merak ettiğiniz yayıncının Youtube kanalına yukarıda bahsettiğimiz saat uğrayarak izleyebilirsiniz.