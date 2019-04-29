Thanos Bu Sefer Google'ı Yok Etmeye Geldi

Avengers serisinin son filminin vizyona girmesiyle bütün interneti Marvel ele geçirmeye başladı. Yapılan etkinliklerden bir tanesi ise Thanos Google araması oldu. Arama motoruna Thanos yazmanızla birlikte karşınıza çıkan ekranda Infinity Gauntlet’e tıkladığınızda, Thanos’un o unutulmaz hareketi yapacağı belirtildi.

Avengers evreninin en büyük kötü olarak adlandırabileceğimiz Thanos, Infinity War filminde amacına ulaşmıştı. Topladığı taşları Infinity Gaunlet adı verilen eldiveninde birleştiren karakter, bunu başarmasının ardından parmak şıklatma hareketi ile evrendeki canlıların yarısını yok etmişti.

Benzer bir olay ise Google üzerinde yapılmaya başlandı. Google üzerinde Thanos araması yapıldığında, karşımıza çıkan ekrana Infinity Gauntlet resminin eklendiği görüldü. Ekranın sağ tarafından kalan bu eldivene tıklandığınızda ise Thanos’un şıklatma hareketi yapması sağlandı.

Thanos’un şıklatma hareketini yapmasından sonra ise Google üzerindeki aramaların bazıları siliniyor. Ekrandaki aramalar yavaş yavaş silinirken, ekranın en üstünde yer alan toplam sonuç sayısı ise yarıya yarıya azalıyor.

Google tarafından başlatılan yeni etkinliği hemen arama yaparak görebileceğiniz gibi yukarıdaki videoya da bakabilirsiniz.