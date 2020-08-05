The Alto Collection PC ve Konsollar İçin Duyuruldu

Yayıncı Snowman ve geliştirici Team Alto tarafından Alto's Adventure ve Alto's Odyssey oyunlarını içeren The Alto Collection isimli paketi PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için duyuruldu. Alto's Adventure ve Alto's Odyssey, mobil platformdaki sonsuz koşu temasına sahip en başarılı video oyunları arasında yer alıyor.

The Alto Collection PC ve Konsollara Geliyor

Team Alto tarafından geliştirilen Alto's Adventure, 19 Şubat 2015 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Çok başarılı müziklerin ve ses efektlerin yer aldığı Alto's Adventure, daha sonra Windows 10, Linux, tvOS ve FireOS platformlarına çıktı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye sahip olan Alto's Adventure, bu başarısını Alto's Odyssey ile devam ettirdi.

22 Şubat 2018 tarihinde Android, iOS ve tvOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren Alto's Odyssey, oyuncular tarafından çok beğenildi. Alto's Odyssey, sahip olduğu başarılı müzikler, kaliteli grafikler ve muhteşem bölüm tasarımları ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı. Alto's Odyssey ayrıca çok başarılı oynanış sistemine de sahiptir.

Mobil platformdaki sonsuz koşu temasına sahip en başarılı oyunlar arasında yer alan Alto's Adventure ve Alto's Odyssey PC ve konsollar için çıkmayahazırlanıyor. Alto's Adventure ve Alto's Odyssey oyunlarını içeren paket PC ve konsollar için duyuruldu. Mobil platformda Alto's Adventure ve Alto's Odyssey oyunları ile büyük bir başarıya imza atan geliştirici Team Alto ve yayıncı Snowman, bu başarıyı PC ve konsollarda da devam ettirmek istiyor.

The Alto Collection Çıkış Tarihi

Alto's Adventure ve Alto's Odyssey oyunlarını içeren paket, 13 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. İki video oyunu içeren paket, Nintendo Switch platformuna ise daha sonra çıkacak. Söz konusu paket 13 - 20 Ağustos tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek. 20 Ağustos tarihinden sonra ise ücretli olacak.