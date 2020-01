The Art of The Last of Us Part II, Amazon Üzerinden Ön-siparişe Açıldı

Naughty Dog ve Dark Horse Books ortak çalışması ile hazırlanan The Art of The Last of Us Part II, oyununun çıkışından kısa bir süre sonra satışa sunulacak. Yakın bir zaman önce de ön-siparişe açıldı.

Yıllardan beri büyük bir heyecanla çıkışını beklediğimiz The Last of Us Part II, 29 Mayıs 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulacak. Oyuncuların arasında bu oyun ile ilgili hemen her şeye sahip olmak isteyenler var. SIE ve Naughty Dog da bunu iyi bildikleri için bir sanat kitabı hazırlıyorlardı. The Art of The Last of Us Part II adı altında satışa sunulacak olan sanat kitabı, Amazon üzerinden ön-siparişe açıldı.

The Art of The Last of Us Part II, toplamda üç farklı versiyon ile satışa sunulacak. Bunlardan bir tanesi standart diyebileceğimiz bir sürüm olacak. Diğeri Deluxe Edition ve sonuncusu da Kindle Edition. Her üç versiyon da iki yüz sayfadan oluşacak ve Dark Horse Books tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak. Kindle Edition dijital olarak satışa sunulacakken Deluxe Edition ise standart olana ek olarak özel bir kapak, kitap kabı ve yüksek kalitede baskı resim ile gelecek.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II, ülkemizde Türkçe altyazı ve dublaj desteği ile satışa sunulacak.