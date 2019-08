The Bard's Tale Trilogy, The Bard's Tale IV ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft yaptığı yeni duyurular ile Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu ayın ilerleyen zamanlarında ücretli abonelik servisine The Bard’s Tale Trilogy ve The Bard’s Tale IV: Director’s Cut oyunları gelecek. Öte yandan, bu yılın sonlarına doğru Wasteland 30th Anniversary Edition ve 2020 yılının İlkbahar mevsiminde de Wasteland 3 Xbox Game Pass servisine gelecek diğer oyunlardan ikisi olacak.

The Bard's Tale Trilogy (13 Ağustos 2019) - Xbox One ve PC

Xbox sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre The Bard's Tale Trilogy Tales of the Unknown, The Destiny Knight ve Thief of Fate oyunlarını barındıracak. Interplay Productions tarafından geliştirilmiş olan ilk oyunun yayıncılığını Electronic Arts yapmıştı. Konuya göre şeytani büyücü Mangar, Skara Brae şehri ve çevresindeki kırsalı etkileyen daimi Kış için bir büyü yapıyor. Bunun sonucunda yaratık sürüleri de şehri sarmaya başlıyorlar. Şeytani büyücüyü bertaraf edip şehri eski günlerine döndürmek ise küçük bir maceracı topluluğuna kalıyor.

The Destiny Knight isimli ikinci oyun ise tamamıyla farklı bir konu sunuyor. Bu defa Lagoth Zanta isimli şeytani bir başka büyücü Destiny Wand isimli güçlü bir eseri alıp yedi parçaya bölüyor ve diyarın dört bir yanına dağıtıyor. Yedi kişiden oluşan bir grubu yöneteceğimiz The Destiny Knight oyununda karşımıza çıkacak olan zindanları araştıracak ve asayı birleştirmeye çalışacağız. Tabii ki en nihayetinde de büyücüyü tahtalı köye arkasından su dökmeden uğurlayacağız.

Üçlemenin son oyununda Skara Brae şehrine geri döneceğiz. Gerçi şehir bıraktığımız gibi karşımıza çıkmayacak. Neden mi? Çünkü şeytani büyücü Mangar'ın ustası Tarjan şehri yerle bir ediyor. Hayatta kalmayı başaran birkaç afetzede ise yaşamlarını sığınma kampında devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizler ise bu afetzedeleri yöneteceğiz. Macera boyunca yolumuz zindanlardan ve farklı farklı dünyalardan geçecek. Hedefimiz ise efsanevi kahramanları ve / veya onlara ait eserleri bulmaya çalışarak Tarjan'a patronun kim olduğunu göstermek olacak.

Üçlemedeki her bir oyunun çözünürlüğü ve ses kalitesi arttırılacak olsa da 8-Bit görüntüler korunacak. Ayrıca bir önceki oyundaki karakterlerini bir sonraki oyuna aktarabilmeniz de mümkün olacak.

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (27 Ağustos 2019) - Xbox One ve PC

inXile Entertainment tarafından geliştirilmiş olan The Bard's Tale IV: Barrows Deep, geçtiğimiz sene PC için satışa sunulmuştu. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonu ise yakın bir zamanda satışa sunulacak ve sunulmasıyla birlikte Xbox Game Pass servisine gelecek. Yeni oyunda gölgelerin içinde bir süre bekledikten sonra uyanan şeytani bir güce karşı savaşacağız.

Wasteland 30th Anniversary Edition (Bu Yılın Son Çeyreği) - Xbox One ve PC

Wasteland 30th Anniversary Edition, Interplay tarafından geliştirilmiş olan orijinal oyunun HD Remaster versiyonu olacak. inXile Entertainment tarafından yenilenecek olan oyun, bu yılın ileriki bir zamanında Xbox Game Pass servisine gelecek.

1998 yılında Birleşik Devletler ile Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen nükleer savaşın seksen dokuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan oyunun konusuna göre, Birleşik Devletler kalıntılarından doğmuş olan kanun adamları birliğinden Desert Ranger karakteri yöneteceğiz. Aşina olunan yaratık sürülerinden çok daha gizemli ve tehlikeli bir düşman insanlığı tehdit etmektedir ve bunun ne olduğunu araştırmak ise bize düşüyor.

Wasteland 3 (İlkbahar 2020) - Xbox One ve PC

InXile Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Wasteland 3, Desert Rangers topluluğunun pek de aşina olmadıkları Colorado eyaletinin tundura benzeri donmuş çorak arazilerinde geçecek. Team November isimli Ranger mangasından bir afetzedeyi yöneteceğimiz oyunda, bölge boyunca hayatta kalmaya çalışacağız.