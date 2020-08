Robert Patterson'lı The Batman İlk Fragman! The Batman Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Robert Pattinson'ın başrol olduğu Batman filmi en çok beklenen DC filmlerinden biri olduğu hiç kaçınılmaz. Bugün Robert Pattinson'ın ilk defa canlandırdığı karakterle The Batman fragmanı yayınlandı.

Bazı DC hayranları için bu şaşırtıcı olabilir ancak The Batman fragmanı yayınlandı. Filmin prodüksiyonu salgın nedeniyle kapatılmıştı ancak yönetmen Matt Reeves'in görüntüleri, Batman hayranlarının ne beklemesi gerektiğine oldukça iyi bakış sağlıyor. Gotham Şehri'nde her zaman olduğu gibi, suç her geçen gün artıyor ve bazı güçler Batman'a ulaşmaya çalışıyor.

The Batman fragmanı ne anlatıyor?

The Batman film fragmanı yeni yayınlanmış olsa da film hakkında önceden bazı bilgilere sahiptik. The Batman hikayesi Bruce Wayne'in Batman olduğu iki yıllık kariyerinde, hala maskeli bir kanunsuz olduğu dönemde geçiyor. Ancak Reeves, Batman'in henüz Batman olmadığını ve ondan korkan insanlar olduğunu vurguladı.

Muhtemelen The Batman fragmanının en şok edici kısmı Pattinson ve Reeves'in Batman'i değil, Bruce Wayne olmalı. Çünkü bu filmde Bruce Wayne bakımlı, yakışıklı bir kişiye benzemiyor ve tam tersine, Pattinson'ın Batman karakteri biraz daha dağınık, biraz daha gotik gözüküyor.

The Batman ne zaman vizyona giriyor?

Normal şartlarda 21 Haziran 2021'de vizyonda olması beklenen The Batman filmi, pandemi sebebiyle ertelenmiş ve çekimleri durdurulmuştu. The Batman fragmanıyla birlikte filmin vizyon tarihinin 1 Ekim 2021 olduğu doğrulandı.

Peki ya siz Robert Pattinson'ın başrol olduğu The Batman'i nasıl buldunuz?