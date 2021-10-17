The Batman Fragmanı Yayımlandı

The Batman fragmanı paylaşıldı. Warner Bros. Pictures tarafından yayımlanan fragman, yeni Batman filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

The Batman Fragmanı Nasıl İzlenir?

Warner Bros. Pictures, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen The Batman filminin yeni fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragmanda yeni Batman filminde yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan fragmana baktığımızda filmin başarılı bir atmosfere sahip olacağını görüyoruz. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen filmin yeni fragmanında filmdeki birçok karakter yer alıyor.

Kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan fragman, 9 milyon 300 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 576 bin beğeni alan videoya 42 bin 500'den fazla yorum yapıldı. 2 dakika 38 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Batman Oyuncuları

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Peter Sarsgaard (Gil Golson)

Jeffrey Wright (James Gordon)

Robert Pattinson (Bruce Wayne)

Paul Dano (Riddler)

Colin Farrell (The Penguin)

Zoe Kravitz (Catwoman)

John Turturro (Carmine Falcone)

Barry Keoghan

Rupert Penry-Jones

Charlie Carver

Lana Saliuk

Alex Ferns

Max Carver

Elena Saurel

Jay Lycurgo

Amber Sienna

Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Jeffret Wright ve Colin Farrel gibi isimler yer alıyor. Batman'i Robert Pattinson canlandıracak. Pattinson daha önce Alacakaranlık serisinde Edward Cullen isimli karakteri canlandırmıştı.

Filmde Catwoman'ı Zoe Kravitz, James Gordon'u Jeffrey Wright, The Penguin'i Colin Farrel, Riddler'ı Paul Dano, Alfred Pennyworth'u Andy Serkis, Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandıracak.

The Batman Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Batman filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir süre çekimlere ara verilmişti.

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