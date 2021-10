The Batman Fragmanı Yayımlandı

İNTERNET

TWD Evreninde Geçen Tales of the Walking Dead Duyuruldu

The Walking Dead evreninde geçen yeni bir dizi duyuruldu. Gerçekleşen duyuru ile birlikte Tales of the Walking Dead olarak isimlendirilen yeni dizinin yayın tarihi dahil olmak üzere bazı detayları belli oldu.