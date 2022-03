The Batman Filminden İlk İnceleme Puanları Geldi: Puanlar Heyecan Verici

Robert Pattinson’ın yeni Batman’e hayat verdiği The Batman filminin ilk inceleme puanları geldi. Bu hafta sonu vizyona girmesi beklenen The Batman filminin ön gösterimi de tamamlandı. Ön gösterime birçok basın mensubu ve eleştirmen katıldı. Filmi ön izleme şansına sahip olan eleştirmenler ve basın mensupları, filmi izler izlemez yorumlarını paylaştı. The Batman filminin Rotten Tomatoes puanları hayranlarını heyecanlandırdı.

The Batman Filmine Eleştirmenlerden Gelen İlk Tepkiler

Filmi ön gösterimde izleyen eleştirmenler soluğu Rotten Tomatoes’da aldı. Filme gelen ilk tepkilerin ardından verilen puanlar izleyicileri heyecanlandırdı. Filmin ilk eleştiriler ışığında aldığı ortalama puan şu an için 87. İşte ilk tepkiler;

Kevin Maher: ‘Performanslar, renk paleti kadar kompleks (yani çok değil).’

‘Performanslar, renk paleti kadar kompleks (yani çok değil).’ Clarisse Loughrey: ‘The Batman çok iyi bir Batman filmi. Bundan daha fazlası olarak düşünmek sadece yanılgıya ve hayal kırıklığına yol açar.’

‘The Batman çok iyi bir Batman filmi. Bundan daha fazlası olarak düşünmek sadece yanılgıya ve hayal kırıklığına yol açar.’ Mick LaSalle: ‘Başından sonuna kadar, The Batman bir tür kötü fikirler koleksiyonu gibi’

‘Başından sonuna kadar, The Batman bir tür kötü fikirler koleksiyonu gibi’ John Nugent: ‘(The Batman) Nolan/Snyder döneminin tamamen radikal bir yeniden hazırlanması olmasa da, tekrar ziyaret etmeyi şiddetle isteyeceğimiz bir Gotham Şehri kuruyor.’

‘(The Batman) Nolan/Snyder döneminin tamamen radikal bir yeniden hazırlanması olmasa da, tekrar ziyaret etmeyi şiddetle isteyeceğimiz bir Gotham Şehri kuruyor.’ Bilge Ebiri: ‘Reeves, bu çıkmaz kıyamet ortamlarını sever ve tipik kahraman anlatılarının ahlaki hesaplarıyla oynayan hikayelerden keyif alır. Bize kendisinin de inanabileceği bir Batman verdi, çağımız için doğru gelen bir Batman değil’

Justin Chang: ‘Bu, Reeves'in kurnaz hikaye anlatımı içgüdülerinin ve olağan film yapım zorunluluklarının tekrar tekrar beraberlik için savaştığı, dönüşümlü olarak umut verici ve sinir bozucu döngülerden oluşan bir film.’

‘Bu, Reeves'in kurnaz hikaye anlatımı içgüdülerinin ve olağan film yapım zorunluluklarının tekrar tekrar beraberlik için savaştığı, dönüşümlü olarak umut verici ve sinir bozucu döngülerden oluşan bir film.’ Linda Marric: ‘Pattinson'ın kusursuz performansı ile Reeves ve Craig'in ilgi çekici hikayesinin birleşimi, bu yeni yoruma DC kahramanının aşırı stilize edilmiş Zack Snyders temsiline göre üstünlük sağlıyor. Keşke biraz daha kısa olsaydı.’

‘Pattinson'ın kusursuz performansı ile Reeves ve Craig'in ilgi çekici hikayesinin birleşimi, bu yeni yoruma DC kahramanının aşırı stilize edilmiş Zack Snyders temsiline göre üstünlük sağlıyor. Keşke biraz daha kısa olsaydı.’ Meagan Navarro: ‘Türün tipik olmayan bir önsezisi ve yoğunluğuyla anlatılan, uyanıklık üzerine ustaca ve sert bir iç gözlem.’

‘Türün tipik olmayan bir önsezisi ve yoğunluğuyla anlatılan, uyanıklık üzerine ustaca ve sert bir iç gözlem.’ Nate Adams: ‘Matt Reeves, dünyanın en güvenilir kahramanının statükosunu yeniden yazamayacağını biliyor, ancak formülü ve izleyicilerin beklentilerini değiştirmeye çalışabilir. İyi ya da kötü, bu The Batman'in oldukça iyi yaptığı bir şey olmuş.'

Puanlar Heyecan Verici

Şu anda Rotten Tomatoes'ta 171 inceleme girilmiş ve verilen puanların ortalaması ise 87 gibi yüksek bir puan. Metacritic'te ise 48 inceleme mevcut ve incelemelerin ortalaması ise 73 puan. Genel olarak yorumlara baktığımızdaysa özellikle oyuncu seçimlerinin ne kadar doğru yapıldığından söz edilmiş durumda.

Alternatif bir evrende geçecek olan The Batman, 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuken, Mattson Tomlin ve Matt Reeves filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (The Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Jim Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone).