The Batman Yaş Sınırı Belli Oldu!

The Batman yaş sınırı açıklandı. Peki, merak içeriside beklenen yeni Batman filmini izlemek için minimum kaç yaşında olunması gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Batman Yaş Sınırı Kaç Oldu?

Duyurulduğu günden itibaren sabırsızlıkla beklenen The Batman isimli yapım ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte filmi izlemek için minimum kaç yaşında olunması gerektiği gün yüzüne çıktı.

The Batman kaç yaş üstü olacak sorusunun cevabı verildi. Dünya genelinde çok sayıda DC hayranı tarafından merak içerisinde beklenen film, PG-13 olarak derecelendirildi. Yani yeni Batman filmini izleyebilmek için 13 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor.

Batman'i Robert Pattinson'ın canlandırdığı yeni filmin neden PG-13 olarak dereceledirildiği de paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre The Batman isimli yapım, şiddet dahil olmak üzere birtakım rahatsız edici ögelere sahip olacak.

The Batman Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Batman filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek. Wuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir süre çekimlere ara verilmişti.

The Batman Oyuncuları

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Peter Sarsgaard (Gil Golson)

Jeffrey Wright (James Gordon)

Robert Pattinson (Bruce Wayne)

Paul Dano (Riddler)

Colin Farrell (The Penguin)

Zoe Kravitz (Catwoman)

John Turturro (Carmine Falcone)

Barry Keoghan

Rupert Penry-Jones

Charlie Carver

Lana Saliuk

Alex Ferns

Max Carver

Elena Saurel

Jay Lycurgo

Amber Sienna

Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Jeffret Wright ve Colin Farrel gibi isimler yer alıyor. Batman'i Robert Pattinson canlandıracak. Pattinson daha önce Alacakaranlık serisinde Edward Cullen isimli karakteri canlandırmıştı.

Filmde Catwoman'ı Zoe Kravitz, James Gordon'u Jeffrey Wright, The Penguin'i Colin Farrel, Riddler'ı Paul Dano, Alfred Pennyworth'u Andy Serkis, Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandıracak.

The Batman yaş sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Batman filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.