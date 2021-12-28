The Batman Yeni Fragman Yayımlandı

The Batman fragman paylaşıldı. Warner Bros. Pictures tarafından yayımlanan yeni video, Batman filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkan tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Batman Fragman Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen The Batman filmi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Warner Bros. Pictures, süper kahraman filminin yeni fragmanını paylaştı. Fragmanda yeni Batman filminde yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Büyük bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan yeni fragmana baktığımızda filmin oldukça başarılı bir atmosfere sahip olacağını görüyoruz. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen filmin yeni fragmanında ağırlıklı olarak Batman ile Catwoman yer alıyor.

Çok kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaşan fragmanın görüntülenme sayısı 5 milyon 390 bini aştı. 268 bin beğeni alan videoya 14 binden fazla yorum yapıldı. Yorumlara baktığımızda fragmanın çok sayıda izleyici tarafından beğenildiğini görüyoruz. 2 dakika 38 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Batman Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Batman filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek. Wuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir süre çekimlere ara verilmişti.

The Batman Oyuncuları

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Peter Sarsgaard (Gil Golson)

Jeffrey Wright (James Gordon)

Robert Pattinson (Bruce Wayne)

Paul Dano (Riddler)

Colin Farrell (The Penguin)

Zoe Kravitz (Catwoman)

John Turturro (Carmine Falcone)

Barry Keoghan

Rupert Penry-Jones

Charlie Carver

Lana Saliuk

Alex Ferns

Max Carver

Elena Saurel

Jay Lycurgo

Amber Sienna

Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Jeffret Wright ve Colin Farrel gibi isimler yer alıyor. Batman'i Robert Pattinson canlandıracak. Pattinson daha önce Alacakaranlık serisinde Edward Cullen isimli karakteri canlandırmıştı.

Filmde Catwoman'ı Zoe Kravitz, James Gordon'u Jeffrey Wright, The Penguin'i Colin Farrel, Riddler'ı Paul Dano, Alfred Pennyworth'u Andy Serkis, Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandıracak.

The Batman fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Batman filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.