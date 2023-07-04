The Bear 2. Sezonundan Yeni Fragman Geldi

Disney Plus'ın sevilen dizilerinden The Bear'ın 2. sezonuna dair yeni bir fragman yayınlandı. İşte detaylar!

The Bear 2. Sezonundan Yeni Fragman Geldi
Barış Bulut
Barış Bulut -

Disney Plus'ın sevilen dizilerinden The Bear'ın 2. sezonuna oldukça az bir süre kaldı. Disney Plus dizinin 2. sezonundan yeni bir fragman paylaştı.

The Bear Konusu

FX'in yeni komedi dizisi The Bear, yemek, aile, angarya işin eziyeti, aciliyet duygusu'nun güzelliği ve dik kaygan inişler hakkındadır. Genç şef Carmy, hem The Original Beef of Chicagoland'i hem de kendisini dönüştürmek için mücadele ederken, sonunda seçilmiş ailesi olarak ortaya çıkan kaba saba bir mutfak ekibiyle birlikte çalışır.

The Bear Oyuncuları

  • Jeremy Allen White
  • Ebon Moss-Bachrach
  • Ayo Edebiri
  • Lionel Boyce
  • Liza Colón-Zayas
  • Abby Elliott

The Bear 2. Sezon Fragmanı

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