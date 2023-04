The Big Bang Theory'nin Yaratıcısından Yeni Bir Spin-off Dizi Geliyor

Warner Bros. Discovery, HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşimi olan Max'i duyurduğu basın etkinliğinde, The Big Bang Theory evreninin yaratıcısı Chuck Lorre'un bir spin-off'u geliştireceği açıklandı.

The Big Bang Theory, 12 sezon boyunca sürdü ve Johnny Galecki ve Jim Parsons iki fizikçi arkadaşı, Kaley Cuoco ise komşuları Penny'yi canlandırıyordu. Yeni spin-off, Lorre'nin Max ve WBTV'yle genel bir anlaşma kapsamında ikinci iş birliği olacak. Spin-off dizisi için tüm detaylar henüz açıklanmadı.

Dizinin Detayları İlerleyen Süreçte Açıklanacak

Evrenin yaratıcısı Chuck Lorre şu anda Max Original komedi dizisi How to Be a Bookie'nin yapımı üzerine çalışıyor. Spin-off'ta görev alacak olması evrenin hayranları tarafından olumlu karşılanmış durumda.

Ayrıca Warner Bros. Discovery basın etkinliğinde "10 yıl sürecek" bir Harry Potter televizyon dizisi de duyuruldu. J.K. Rowling, "orijinal materyaline sadık kalmasını sağlamak" için dizide yönetici yapımcı olarak görev alacak. Diziye dair ilk detayları aşağıdaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

Peki sizin yeni The Big Bang Theory spin-off'undan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.