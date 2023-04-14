The Big Bang Theory'nin Yaratıcısından Yeni Bir Spin-off Dizi Geliyor
Warner Bros. Discovery, The Big Bang Theory evreninin yaratıcısı Chuck Lorre tarafından yeni bir spin-off geleceğini açıkladı. İşte detaylar!
Warner Bros. Discovery, HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşimi olan Max'i duyurduğu basın etkinliğinde, The Big Bang Theory evreninin yaratıcısı Chuck Lorre'un bir spin-off'u geliştireceği açıklandı.
The Big Bang Theory, 12 sezon boyunca sürdü ve Johnny Galecki ve Jim Parsons iki fizikçi arkadaşı, Kaley Cuoco ise komşuları Penny'yi canlandırıyordu. Yeni spin-off, Lorre'nin Max ve WBTV'yle genel bir anlaşma kapsamında ikinci iş birliği olacak. Spin-off dizisi için tüm detaylar henüz açıklanmadı.
Dizinin Detayları İlerleyen Süreçte Açıklanacak
Evrenin yaratıcısı Chuck Lorre şu anda Max Original komedi dizisi How to Be a Bookie'nin yapımı üzerine çalışıyor. Spin-off'ta görev alacak olması evrenin hayranları tarafından olumlu karşılanmış durumda.
Ayrıca Warner Bros. Discovery basın etkinliğinde "10 yıl sürecek" bir Harry Potter televizyon dizisi de duyuruldu. J.K. Rowling, "orijinal materyaline sadık kalmasını sağlamak" için dizide yönetici yapımcı olarak görev alacak. Diziye dair ilk detayları aşağıdaki haberimizden inceleyebilirsiniz.
HBO Bombayı Patlattı: Harry Potter Dizisi Geliyor
Son yıllarda hem oyun hem de beyaz perde tarafında Harry Potter serisinin yeniden doğuşuna tanık oluyoruz. Yakın zamanda çıkan Hogwarts Legacy oyunu sonrası bir bomba da HBO'dan geldi.
Peki sizin yeni The Big Bang Theory spin-off'undan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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