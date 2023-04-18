The Boogeyman'dan Yeni Fragman Geldi (Video)

Korku edebiyatının efsane kalemi olarak kabul edilen Stephen King’in kısa hikayesinden uyarlanan "The Boogeyman" için artık geri sayım başladı. 20th Century Studios ve 21 Laps imzalı, 2 Haziran’dan itibaren sinemalardaki yerini alacak filmin yeni fragmanı yayınlandı.

Rob Savage’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosu da dolu dolu. Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia'ın yer aldığı oyuncu kadrosu bizlere benzersiz bir korku deneyimi yaşatacak.

The Boogeyman Yeni Fragman

The Boogeyman Konusu

Yakın zamanda annelerinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan lise öğrencisi Sadie Harper ve küçük kardeşi Sawyer, kendi acısıyla yüzleşen terapist babaları Will’den bekledikleri desteği görmezler. Kardeşler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken evlerinde beliren çaresiz bir danışanla birlikte tüyler ürpertici doğa üstü bir varlıkla karşı karşıya gelecek ve yaşamları alt üst olacaktır.

The Boogeyman Oyuncuları

Sophie Thatcher

Chris Messina

Vivien Lyra Blair

Marin Ireland

Madison Hu

LisaGay Hamilton

David Dastmalchian

The Boogeyman Vizyon Tarihi

Stephen King'in kısa hikâyesinden uyarlanan film, 2 Haziran’dan itibaren türün severlerine unutulmaz bir seyir keyfi yaşatmak için beyazperdedeki yerini alacak.