The Boogeyman'dan Yeni Fragman Geldi (Video)
Stephen King'in kısa hikâyesinden uyarlanan, yapımcı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken The Boogeyman'ın yeni fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Korku edebiyatının efsane kalemi olarak kabul edilen Stephen King’in kısa hikayesinden uyarlanan "The Boogeyman" için artık geri sayım başladı. 20th Century Studios ve 21 Laps imzalı, 2 Haziran’dan itibaren sinemalardaki yerini alacak filmin yeni fragmanı yayınlandı.
Rob Savage’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosu da dolu dolu. Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia'ın yer aldığı oyuncu kadrosu bizlere benzersiz bir korku deneyimi yaşatacak.
The Boogeyman Yeni Fragman
The Boogeyman Konusu
Yakın zamanda annelerinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan lise öğrencisi Sadie Harper ve küçük kardeşi Sawyer, kendi acısıyla yüzleşen terapist babaları Will’den bekledikleri desteği görmezler. Kardeşler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken evlerinde beliren çaresiz bir danışanla birlikte tüyler ürpertici doğa üstü bir varlıkla karşı karşıya gelecek ve yaşamları alt üst olacaktır.
The Boogeyman Oyuncuları
- Sophie Thatcher
- Chris Messina
- Vivien Lyra Blair
- Marin Ireland
- Madison Hu
- LisaGay Hamilton
- David Dastmalchian
The Boogeyman Vizyon Tarihi
Stephen King'in kısa hikâyesinden uyarlanan film, 2 Haziran’dan itibaren türün severlerine unutulmaz bir seyir keyfi yaşatmak için beyazperdedeki yerini alacak.
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