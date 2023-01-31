Stephen King'in Kaleminden Uyarlanan The Boogeyman'ın İlk Fragmanı Yayınlandı (Video)
Stephen King'in kaleminden uyarlanan, yapımcı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken The Boogeyman'ın ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Korku-gerilim türü denince akla gelen en başarılı yazarlardan biri olan Stephen King'in hikâyesinden uyarlanan The Boogeyman'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı filmin vizyon tarihi de belli oldu.
Üst düzey kalemiyle başarılı eserlere imza atan Stephen King'in kısa hikâyesinden uyarlanan The Boogeyman'dan ilk fragman yayınlandı. Yazarı kadar başarılı yapımcı kadrosuna sahip filmin yönetmen koltuğunda Rob Savage otururken, senaryo ekibinde ise Scott Beck, Bryan Woods ve Mark Heyman yer alıyor.
The Boogeyman Fragman
The Boogeyman Konusu
Lise öğrencisi Sadie Harper ile kardeşi Sawyer’ın annelerini kaybetmelerinin acısını yaşarken, terapist olan babaları Will’in çaresiz bir hastasının beklenmedik şekilde yardım için evlerine gelmesi hayatlarını tamamen değiştirir. Bu kişi ardında kurbanlarının acısıyla beslenen korkunç bir doğaüstü varlık bırakır.
The Boogeyman Oyuncuları
- Sophie Thatcher
- Chris Messina
- Vivien Lyra Blair
- Marin Ireland
- Madison Hu
- LisaGay Hamilton
- David Dastmalchian
The Boogeyman Vizyon Tarihi
Stephen King'in kaleminden uyarlanan film, 2 Haziran’dan itibaren türün severlerine unutulmaz bir seyir keyfi yaşatmak için beyazperdedeki yerini alacak.
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