Stephen King'in Kaleminden Uyarlanan The Boogeyman'ın İlk Fragmanı Yayınlandı (Video)

Korku-gerilim türü denince akla gelen en başarılı yazarlardan biri olan Stephen King'in hikâyesinden uyarlanan The Boogeyman'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı filmin vizyon tarihi de belli oldu.

Üst düzey kalemiyle başarılı eserlere imza atan Stephen King'in kısa hikâyesinden uyarlanan The Boogeyman'dan ilk fragman yayınlandı. Yazarı kadar başarılı yapımcı kadrosuna sahip filmin yönetmen koltuğunda Rob Savage otururken, senaryo ekibinde ise Scott Beck, Bryan Woods ve Mark Heyman yer alıyor.

The Boogeyman Fragman

The Boogeyman Konusu

Lise öğrencisi Sadie Harper ile kardeşi Sawyer’ın annelerini kaybetmelerinin acısını yaşarken, terapist olan babaları Will’in çaresiz bir hastasının beklenmedik şekilde yardım için evlerine gelmesi hayatlarını tamamen değiştirir. Bu kişi ardında kurbanlarının acısıyla beslenen korkunç bir doğaüstü varlık bırakır.

The Boogeyman Oyuncuları

Sophie Thatcher

Chris Messina

Vivien Lyra Blair

Marin Ireland

Madison Hu

LisaGay Hamilton

David Dastmalchian

The Boogeyman Vizyon Tarihi

Stephen King'in kaleminden uyarlanan film, 2 Haziran’dan itibaren türün severlerine unutulmaz bir seyir keyfi yaşatmak için beyazperdedeki yerini alacak.