Amazon Prime Dizisi The Boys’un 4. Sezon Çekimlerinin Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Aynı isimli bir çizgi romandan uyarlanan ve iki sezon boyunca izleyicilerden tam puan alan Amazon’un The Boys dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. 3 Haziran tarihinde yayınlanacak yeni sezonun ilk fragmanı izleyicide merak uyandırırken, dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber daha geldi. Henüz 3. sezonu yayınlanmayan diziden 4. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi geldi.

The Boys'un 4. Sezon Çekimleri Bu Yılın Sonunda Gerçekleşecek

The Boys’un sevilen karakterlerinden Billy Butcher’a hayat veren Karl Urban, yeni Stark Trek filmi hakkında konuştuğu sırada ‘Yılın sonuna doğru 'The Boys'u çekiyorum’ diyerek 4. sezon çekimlerinin bu yılın son çeyreğinde gerçekleşeceğini söyledi.

Ancak yapımcılığını Sony Pictures, Seth Rogen ve Evan Goldber’in şirketi Point Grey ve Amazon tarafından üstlenilen The Boys’un, 4. sezon için henüz resmi bir onayı yok.

Supernatural’in sevilen oyuncusu Jensen Ackles tarafından canlandırılan, ‘Kaptan Amerika’ benzeri yeni karakter olan ‘Soldier Boy’un ve Butcher’ın gözlerinden lazer çıktığının görüldüğü bol tempolu fragmanda, 3. sezonda işlerin iyice çığırından çıktığı görülüyor. The Boys showrunner’ı Erick Kripke ise, yeni sezon için söyleyebileceği tek şeyin ‘klasik bir Hollywood numarası olduğunu’ ifade ediyor.