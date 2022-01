The Boys'un 3. Sezon Yayın Tarihi Netleşti!

Amazon'un Prime müşterilerine özel yayın platformu Amazon Prime Video üzerinden yayınlanan The Boys dizisinin 3. sezon yayın tarihi paylaşılan yeni fragmanla netleşti. Amerikan merkezli süper kahramanların karanlık yüzünü bizlere gösteren dizinin yeni sezonu için şimdiden kullanıcılar heyecanlı. The Boys 3. sezon yayın tarihi ve detayları haberimizde.

The Boys 3. Sezon Yayın Tarihi

The Boys dizisinin 3. sezon yayın tarihi paylaşılan yeni fragmanla netleşti. The Boys'un 3. sezonuna Supernatural'dan tanıdığımız Jensen Ackles'ın katılması, heyecanın artmasına sebebiyet vermişti. Ayrıca 3. sezonda süper kahraman olarak Sean Patrick Flannery ve Laurie Holden'ı izleyeceğiz. Dizinin esas yıldızları arasında Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Tomer Capon, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Erin Moriarty gibi isimler bulunuyor. The Boys'un ilk sezonunda Hughie'nin sevgilisinin ansızın bir Sup tarafından öldürülmesi üzerine intikam almaya çalışma maceralarını izlemiştik.

Yolu Billy Butcher ile kesişmiş ve ancak bu şekilde şansı yaver gitmişti. İkinci sezonda ortalık biraz daha karışmış ve işin içine yaşlanmayan Nazi süper kahraman Storm dahil olmuştu. Esas 7 kahramanımızın taraf değiştirmeye başladığını gördüğümüz ve liderlik koltuğunun sallantıya geçmesine tanık olduğumuz 2. sezon, ilk sezona göre daha durağan geçse de harika bir final bölümüyle sonlanmıştı.

Peki 3. sezonun yayın tarihi ne zaman? Paylaşılan detaylara göre yeni sezon 3 Haziran’da platform üzerinden yayınlanacak.

Şirket yayın tarihini, “Kemerlerinizi bağlayın. Bu vahşi yolculuk 3 Haziran’da başlıyor.” sözleriyle duyurdu. Söz konusu videoya yukarıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz. Amazon Prime Video tarafından yayınlanan dizinin 2. sezon bölümleri IMDb’de en düşük 10 üzerinden 8, en yüksek ise 2. sezon 8.bölümü 9,7’lik puana sahip oldu. Yayıncı Amazon dizinin 2. sezonu yayınlanmadan önce 3.sezon onayını vermişti.

The Boys Konusu Nedir?

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evreni izleyicilere aktarıyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve The Boys olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Preacher’ın yazarı Garth Ennis ile Derick Robertson’ın kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supernatural’ın yaratıcısı Eric Kripke’nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher’da birlikte çalışan Evan Goldberg ile Seth Rogen var.

The Boys 3. sezon için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.