The Bridge, Epic Games Store Mağazasının Yeni Ücretsiz Oyunu

Epic Games, sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyununu kullanıcıların beğenisine sundu. The Bridge, 30 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar ücretsiz indirilebilir. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise Farming Simulator 19 olacak.

The Bridge

The Quantum Astrophysicists Guild tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan The Bridge, 2013 yılında öncelikle PC ve Xbox Live Arcade için satışa sunulmuştu. Sonraki yıllarda farklı platformlarda da boy göstermiş olan oyunda, M.C. Escher benzeri bir karakteri ve 2B bir çevrenin rotasyonunu kontrol edebiliyorsunuz.

The Bridge farklı bölümlerden oluşsa da genel olarak amacınız karakterinizi çıkış kapısına yönlendirmek olacak. Kapıya ulaşmaya çalışırken duruma göre dünyayı döndürebiliyorsunuz. Buna bağlı olarak bulunduğunuz bölümdeki tüm objelerin yer çekimsel yönleri değişiyor. Ayrıca oyunun bulmacaları M.C. Escher'ın sanatından esinlenilerek oluşturulmuş.

Eğer oyun hoşunuza gittiyse, buradan Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Öte yandan The Bridge oyununun Steam üzerinde %85 indirimle 2.7 TL gibi neredeyse sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyata satıldığını belirtelim. Promosyon 27 Ocak 2020 Pazartesi günü sona erecek.