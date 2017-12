The Bureau: XCOM Declassified, Humble Bundle'da Bedava!

Sık sık farklı bedava oyun fırsatlarıyla karşımıza çıkan Humble Bundle üzerinde bu sefer The Bureau: XCOM Declassified adlı TPS türündeki aksiyon oyunu bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bu haberi hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün 10 saat boyunca devam edecek kampanya sırasında Humble Bundle'ı ziyaret ederek oyunun ürün anahtarını alan oyuncular The Bureau: XCOM Declassified'ı Steam üzerinde etkinleştirebilecek ve oyuna kalıcı olarak sahip olabilecek. The Bureau: XCOM Declassified'ın Humble Bundle sayfasına bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

The Bureau: XCOM Declassified, klasik XCOM oyunlarından bir hayli farklı yapıda bir oyun. Klasik XCOM oyunları sıra tabanlı savaş sistemine sahip taktiksel strateji oyunları olarak değerlendirilebilir. The Bureau: XCOM Declassified ise üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan ve gerçek zamanlı savaş sistemine sahip bir aksiyon oyunu. Bu nedenle The Bureau: XCOM Declassified daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

The Bureau: XCOM Declassified, hikaye bakımından da diğer XCOM oyunlarından farklı. The Bureau: XCOM Declassified'da 1960'lı yıllara, Soğuk Savaş dönemine gidiyoruz. Amerikan hükümeti bir yandan komunist tehdidiyle mücadele ederken bir yandan da bilinmeyen bir tehlike karşısında alarma geçiyor. İşte biz de bu bilinmeyen tehdit karşısında görevlendirilen bir kahramanın yerine geçiyoruz.

The Bureau: XCOM Declassified, ortalama bir aksiyon oyunu olarak değerlendirilebilir. Oyun ne çok parlak, ne de çok sönük bir oyun. Eğer oynayacak oyun bulamıyorsanız The Bureau: XCOM Declassified'ı deneyebilirsiniz.