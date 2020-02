The Coalition Başkanı Rod Fergusson, Blizzard Entertainment'a Geçiyor

Gün geçmiyor ki yeni bir ayrılık haberiyle karşılaşmayalım. Rod Fergusson, başında bulunduğu The Coalition stüdyosundan ayrılacağını duyurdu.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Fergusson, "Mart ayıyla birlikte, Diablo markasını yönetmek için Blizzard'a katılacağım." yorumunda bulundu ve devam etti: "Gears ailemizi, hayranlarımızı, The Coalition ve Xbox'taki herkesi sevdiğim için ayrılmak acı-tatlı. Teşekkür ederim, hepinizle çalışmak bir onur ve ayrıcalıktı."

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ