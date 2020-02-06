The Coalition Başkanı Rod Fergusson, Blizzard Entertainment'a Geçiyor

Gün geçmiyor ki yeni bir ayrılık haberiyle karşılaşmayalım. Rod Fergusson, başında bulunduğu The Coalition stüdyosundan ayrılacağını duyurdu.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Fergusson, "Mart ayıyla birlikte, Diablo markasını yönetmek için Blizzard'a katılacağım." yorumunda bulundu ve devam etti: "Gears ailemizi, hayranlarımızı, The Coalition ve Xbox'taki herkesi sevdiğim için ayrılmak acı-tatlı. Teşekkür ederim, hepinizle çalışmak bir onur ve ayrıcalıktı."

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Rod Fergusson, kariyerine 1996 yılında Microsoft ile başlamıştı. 2005 yılında Epic Games ve 2012 yılında da Irrational Games çatısı altında bulunduktan sonra, 2014 yılında Vancouver şehrinde bulunan The Coalition stüdyosuna katılmıştı. O sıralarda Black Tusk Studios olarak biliniyordu ama 2015 yılında ise adının The Coalition olarak değiştirildiğini öğrenmiştik. Microsoft Gears of War fikri mülkiyetinin haklarını satın aldıktan sonra, stüdyonun başına Rod Fergusson getirilmiş ve Gears of War 4 üzerindeki çalışmalara başlanmıştı. Kendisi aynı zamanda Gears 5 oyununun da yönetmenliğini yapmıştı.

Bildiğiniz gibi Diablo 4, BlizzCon 2019 sırasında duyurulmuştu. Oyun şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için Rod Fergusson'ın geliştirilme aşamasına nasıl bir etkisinin olacağı bilinmiyor. Bunu büyük ihtimalle Blizzard Entertainment şirketine geçişini yaptıktan sonra öğrenebileceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.