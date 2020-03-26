The Council'in İlk Bölümünü Ücretsiz İndirebilirsiniz

Eğer The Council oyununu merak ediyorsanız, artık deneyip fikir sahip olmak için elinizde güzel bir fırsat var. Focus Home Interactive ve Big Bad Wolf, oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sundular.

The Council, rol yapma oyunu ögeleri barındıran ve bölümler halinde yayınlanmış olan bir macera oyunu. İlk bölüm 2018 yılının Mart ayında, son bölüm ise aynı yılın Aralık ayı içerisinde yayınlanmıştı.

The Council'in hikayesi 1793 yılında geçiyor. Karakteriniz gizli ve kült eserlerin peşinde olan The Golden Order topluluğunun bir üyesi. Gizemli Lord Mortimer tarafından davet edildiğiniz İngiltere kıyılarındaki gizli bir adada size Napoleon Bonaparte ve George Washington dahil önemli isimler de eşlik ediyor. Ancak bu özel resepsiyon sonradan tuhaf bir hal almaya başlıyor. Çünkü hikayedeki önemli kişilikler kendi gizli gündemleri ile meşgul oldukları sırada ana karakterinizin annesi Sarah Faustine de Richet, gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor.

Oyunda her birinde bir dizi yeteneklerin olduğu Diplomat, Occultist ve Detective olmak üzere üç farklı sınıf bulunuyor. Rol yapma oyunlarında olduğu gibi deneyim puanları kazanarak karakterinize ve yeteneklerine seviye atlatmanız da mümkün oluyor. Bu bağlamda on beş karakter yeteneği, yirmi kadar özellik ve kırk dört beceri bulunuyor. Hikayenin akışı boyunca, karakter gelişimi kadar alacağınız kararlar da büyük önem arz edecek. Akışın değişmesi gibi önemli sonuçlar doğuracak.

The Council'in ilk bölümünü ücretsiz olarak PlayStation, Steam ve Xbox mağazalarından indirebilirsiniz. Eğer oyun hoşunuza giderse, Steam versiyonunun tamamını % 70 indirimle 25.50 TL'ye satın alabilirsiniz. PlayStation 4 versiyonu 159 TL'yken Xbox One versiyonu ise 105 TL.