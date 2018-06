The Crew 2: Gold Edition Erişime Açıldı

Ubisoft'un yepyeni yarış oyunu olan The Crew 2'nin Gold Edition sürümü şu anda indirilip oynanabilir durumda. PC, Xbox One ve PS4 için üç gün önceden sunulan The Crew 2'nin normal çıkış tarihi ise 29 Haziran yani Cuma günü olarak belirlenmişti.

99 dolarlık Gold Edition sürümüne sahip oyunculara üç gün önceden erişim hakkı tanıyan Ubisoft, aynı zamanda bazı yarış paketlerini de bu sürüm ile birlikte sunuyor. Özellikle büyük bir açık dünyaya sahip olan The Crew 2'de Gold Edition'un sunduğu paketler sayesinde eğlencenin iki kat artabileceği söyleniyor.

Bir önceki oyuna göre bir hayli büyük farklılıklar içeren ve özellikle Amerika haritasını baştan düzenleyen bu oyun hakkında Ubisoft ise "The Crew 2, tamamen yeniden tasarlanmış bir Amerika Birleşik Devletleri içinde Amerikan motorsporları ruhunun heyecanını deneyimlemenize izin verecek." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Son olarak sokak yarışı, off-road yarışları, profesyonel yarışlar ve serbest stil adında dört farklı yarış türünü sunan The Crew 2'nin konsollarda 30FPS ile oynandığını belirtmek gerekiyor. Peki ya oyunun PC için sistem gereksinimleri neler? İşte The Crew 2 sistem gereksinimleri:

The Crew 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-2400s 2.5 GHz veya AMD FX-6100 3.3 GHz işlemci

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870 ekran kartı

8 GB RAM

Önerilen sistem gereksinimleri