The Crew 2, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft sıradaki Free Weekend'ı The Crew 2 için düzenleyecek. Eğer oyunu henüz denemediyseniz, bu sizin için iyi bir fırsat olabilir.

5 - 9 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Free Weekend, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsayacak. Şu anda The Crew 2 oyununu indirmeye başlayabilirsiniz. Eğer PlayStation 4 kullanıcısıysanız, katılımda bulunmak için PlayStation Plus aboneliği gerekmiyor ama aboneliğiniz yoksa Crew fonksiyonları veya PvP gibi çok oyunculu özelliklere erişim sağlayamayacaksınız. Xbox One kullanıcısıysanız, katılım için Xbox Live Gold aboneliği gerekiyor. Bununla birlikte Xbox One ve Steam kullanıcılarının önyükleme yapmasına gerek olmayacak. Sisteminize göre Free Weekend başlar başlamaz oyunu indirip oynayabileceksiniz. Uplay veya Epic Games Store mağazalarında ise önyükleme şu anda açık.

Free Weekend süresince The Crew 2 oyununda herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacaksınız. Bütün haritayı gezebilecek ve son yayınlanan Blazing Shots güncellemesi dahil bütün içeriklere tam erişiminiz olacak. Oyundan memnun kalırsanız ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, indirimli olarak satın almanız mümkün olacak. Kaydettiğiniz ilerleme de tam sürüme aktarılacak.

Tam sürüme geçişi daha sonraya bırakmayı tercih edebilirsiniz. Böyle yapmanız durumunda, hesabınızdaki Crew Credits muhafaza edilecek ve tam versiyona geçiş yaptığınızda sorunsuzca kullanabileceksiniz.