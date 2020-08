The Dark Pictures Anthology: Little Hope Oynanış Videosu Gösterildi

Bandai Namco Entertainment ve Supermassive Games, yeni The Dark Pictures Anthology: Little Hope oynanış videosu yayınladılar. Shared Story Mode'un gösterildiği video, bir hayli ilgi çekici görünüyor. Detaylar haberimizde.

Bandai Namco Entertainment ve Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology serisini 2018 yılında duyurmuşlardı. Geçtiğimiz sene içerisinde geliştirici stüdyodan Üst Yönetici Pete Samuels tarafından verilen bilgiye göre en az sekiz oyundan oluşacak olan The Dark Pictures Anthology serisindeki her bir oyun farklı bir ekip tarafından geliştirilecek. Haliyle her bir oyunun farklı bir hikayesi, yönetmeni, senaristleri ve karakterleri olacak. Ancak ortak noktalar da olmayacak değil. Mesela Shared Story Mode bunlardan bir tanesi olacak diyelim.

30 Ekim 2020 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için çıkması beklenen The Dark Pictures Anthology: Little Hope oyununda da bulunacak olan Shared Story Mode (Paylaşımlı Hikaye Modu), eşzamanlı bir ilerleyiş sunan iki oyunculu kooperatif bir mod oluyor.

Arkadaşınızla ilerleyişiniz boyunca seçimler yapacak, hikayenin ilerleyişine etki edecek eylemler gerçekleştireceksiniz. Bunlara bağlı olarak da seçtiğiniz karakterlerin kaderleri ortaya çıkacak. İlerleyiş ana senaryodakinden farklı olacak. Öyle ki kimi zaman birlikte, kimi zaman da ayrı yollardan gitmek durumunda kalacaksınız. Bu da yeni mekanlara ve detaylara kapı açacak.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Oynanış Videosu Güzel Görünüyor

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz, yirmi beş dakikadan biraz uzunluğu olan videoda da Shared Story Mode ilerleyişi ekranımıza geliyor. Gördüğümüz üzere seans açıldıktan sonra her iki oyuncunun da ilerleyişi aynı ekranda ve yan yana gösteriliyor. Bir karar anı geldiğinde, seçim yapacak olan oyuncunun ekranı da bu bağlamda ön plana çıkartılıyor. Bu durum, seçim ile alakalı sinematik sahne geçene kadar devam ediyor.

Keyifli seyirler dileriz!