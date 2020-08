The Dark Pictures Anthology: Little Hope Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Supermassive Games stüdyosunun yeni oyunu The Dark Pictures Anthology: Little Hope, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde tanıtılmıştı. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 30 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Önümüzde hemen hemen iki aylık bir süreç varken, The Dark Pictures Anthology: Little Hope sistem gereksinimleri duyuruldu.

Korku türü oyun, aynı isimli izole edilmiş sisli Little Hope kasabasında geçecek ve bizlere kapana kısılmış olan dört üniversite öğrencisi ve profesörlerinden oluşan beş kişilik grubun hikayesini anlatacak. Grup bir yandan kasabadan kaçmanın yolunu bulmaya, bir yandan da kasabanın geçmişinde yaşanmış olan olayların yansımaları ile mücadele etmeye çalışacaklar. Hayatta kalabilmek için de kendilerini kovalayan hayaletlerin arkasındaki gizemi çözmeleri gerekecek.

Hikayenin akışı boyunca dönüşümlü olarak farklı farklı karakterleri yöneteceksiniz. Yine kelebek etkisinin olacağı oyunda, vereceğiniz kararlar hem gidişatı hem de oyunun finalini değiştirebileceksiniz.

Aynı The Dark Pictures Anthology: Man of Medan gibi bu oyunda da Paylaşımlı Hikaye Modu ve Film Gecesi Modu bulunacak. Paylaşımlı Hikaye Modu bir arkadaşınız ile çevrimiçi olarak kooperatif oynama deneyimi sunacakken, Film Gecesi Modu ise herkesin beş karakterden birinin kontrolüne geçtiği bir sisteme dayalı oynanış sunuyor. Her bir oyuncunun verdiği karar, klasik olarak diğer oyuncuların karakterlerinin kaderini değiştiriyor.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Bandai Namco Entertainment tarafından açıklanan sistem gereksinimleri detaylarına göre, 8 GB belleği olan Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemcili ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 8570 ekran kartlı bir bilgisayar işinizi görecektir. Bunların yanı sıra, 64-Bit Windows 10 işletim sisteminin de gerekli olduğunu söyleyelim.

En Düşük ve Önerilen olmak üzere iki başlık altında toplanmış olan The Dark Pictures Anthology: Little Hope sistem gereksinimleri detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 8570

DirectX: Versiyon 12

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

Depolama: 80 GB

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Önerilen Sistem Gereksinimleri