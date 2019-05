The Dark Pictures: Man of Medan'ın Net Çıkış Tarihi Açıklandı

Supermassive Games stüdyosunun sıradaki oyunu olacak The Dark Pictures Anthology: Man of Medan için oldukça sabırsızlanıyoruz. Bizlere Until Dawn atmosferini farklı bir ortamda yaşatacak olan oyun için bu zamana kadar net bir çıkış tarihi verilmemişti ama artık beklenen zaman gelmiş olacak ki yeni fragman ile Bandai Namco merak edilen bilgiyi paylaştı. Supermassive Games tarafından geliştirilen oyun, 30 Ağustos 2019 tarihinde bizlerle olacak.

Genelinde oyunların çıkış tarihleri duyurulduğunda çok geçmeden dijital versiyonları satışa sunulacağı çevrimiçi mağazalarda ön-siparişe açılıyorlar ama şimdilik bu oyun hiçbir çevrimiçi mağazada ön-siparişe açılmış değil. Muhtemelen yakın bir zamanda ön-siparişe açılacaktır. Biraz beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.

Öte yandan, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununu ön-siparişe açıldığında alırsanız, hediye olarak Curator's Cut içeriği ile gelecek. Oyunu bir defa bitirdikten sonra aktif hale gelecek olan bu içerik sayesinde hikayeyi farklı karakterlerin perspektifinden oynayabileceksiniz. Haliyle de daha fazla seçenek, daha fazla seçim, daha açıklığa kavuşturacağınız fazla giz ve tüm bunlara bağlı olarak da daha fazla farklı son da görme şansınız olacak. Ancak Curator's Cut içeriğine sahip olmak için ille de oyunu ön-sipariş ile almanızın gerekmeyeceğini de söyleyelim. Bu içerik daha sonradan yayınlanacak olan bir güncelleme ile bütün oyuncuların beğenisine sunulacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan çıkış tarihi duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!