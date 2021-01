The Day Before Duyuruldu: İşte MMO Hayatta Kalma Oyunundan İlk Detaylar!

MMO hayatta kalma oyunu The Day Before duyuruldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde çıkacağı söylenen oyun için duyuruya özel olarak etkileyici bir fragman da yayınlanmış. Bu fragmana ve ilk detaylara haberimizden göz atabilirsiniz.

The Day Before, Radiant One, Dead Zone Escape ve The Wild Eight gibi yapımlar ile tanıdığımız FNTASTIC tarafından geliştiriliyor ve MYTONA tarafından da yayınlanacak. Şu an için çıkış platformları ve tarihi net olarak açıklanmamış olsa da, Steam sayfası sayesinde en azından PC için satışa sunulacağını söyleyebiliyoruz.

Oyunun yayınlanan tanıtım videosuna baktığımızda, halihazırda piyasada olan Tom Clancy’s The Division hissiyatı aldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi MMO oyunun duyurusunda verilen detaylarda, hayatta kalabilmek için savaşacağımızdan bahsedilmişti ama sonrasında görmüştük ki söz verilen özelliklerin uzağında kalınmıştı.

The Day Before Nasıl Bir Oyun Olacak?

The Day Before ise MMO ile hayatta kalmanın birbiri ile entegreli olarak oyunculara sunulacağı bir oyun olarak karşımıza çıkacak. En azından duyuru fragmanında bunlardan bahsedildiğini görebiliyoruz. Konuya göre, yaşanan bir salgın sonrasında tahmin edebileceğiniz üzere yürüyen ölüler ortalığı istila ediyorlar. Biz ise bu noktada bu yürüyen ölüler yetmezmiş gibi bir de diğer oyuncular ile mücadele etmeye ve hayatta kalmaya çalışacağız. Yürüyen ölüler sese duyarlı olduklarından dolayı, erzak tasarrufu için gereksiz çatışmalara girmemek adına dikkatli hareket etmemiz gerekecek ki bunu duyuru fragmanında da net bir şekilde görebiliyoruz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi oyunun Steam sayfası açık ve hem geliştirici hem de yayıncı The Day Before ile ilgili bazı detaylardan da bahsetmişler. Öyle ki keşif konusunda özgür olacağımız oyunun dünyasında gezerek terk edilmiş araçlar, evler ve gökdelenler dahil dış ve iç mekanları araştırarak işimize yarayacak eşyalar bulacak ve avantajımıza kullanabileceğiz. Ayrıca eski bir topluluğun da yenilenme sürecine katkıda bulunabileceğiz. Onlardan aldığımız eşya ve silahları satabilecek ve gerektiğinde diğer oyuncular ile iletişim de kurabilmemiz de mümkün olacak.

The Day Before için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Açıkçası anlatılanlar ve gösterilenler bir hayli ilgi çekici duruyor. Ne var ki sizin de bildiğiniz gibi, önceden vaat edilenlerin daha sonraki tanıtımlarda ve nihai oyunda karşımıza çıkmayışı hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bunun örneklerini daha önceden görmüştük. Bakalım The Day Before bunların bir yenisi mi olacak, yoksa verilen sözler tutulacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.