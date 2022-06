Steam'in En Çok İstek Listesine Eklenen Oyunu Gönüllüler Tarafından Geliştiriliyor

Steam'de en çok istek listesine eklenen oyun The Day Before, geliştiricisinin web sitesine göre tamamen gönüllüler tarafından geliştiriliyor. Fntastic, oyunları üzerinde çalışmak için tam zamanlı ve yarı zamanlı gönüllüleri kabul ettiklerini söylüyor. Üstelik bu gönüllü çalışma ile ilgili bir video bile yayınlandı.

Steam'in istek listesi sıralamasında aylardır zirveyi elinde bulunduran The Day Before geliştiricisi Fntastic'in şirket web sitesinde artık bir 'gönüllü' bölümü var. Kendi söylediklerine göre Fntastic'in kültürü gönüllülük fikrine dayanıyor. Bu, her Fntastic çalışanının gönüllü olduğu anlamına geliyor. Tam zamanlı gönüllülere maaş veriliyor ancak hizmetlerini yarı zamanlı olarak sunanlara "harika ödüller, katılım sertifikaları ve ücretsiz kodlar" veriliyor. Fntastic, yarı zamanlı gönüllülerde aradıklarını şöyle açıklıyor:

"Fntastic'te yarı zamanlı gönüllülük, çeviriden topluluk moderatörlüğüne kadar çeşitli faaliyetleri içerir. Yarı zamanlı gönüllüler, projelerimizi geliştirmek veya yeni özel özellikler oluşturmak için benzersiz becerilerini de sunabilirler."

The Day Before Gönüllü Çalışanlar Tarafından Geliştiriliyor

Tanıttıkları çapta büyük bir oyunun normal çalışma prensibinde bile iyi çıkması şüpheliyken, gönüllülük esaslı çalışmalardan umut beklemenin ne denli zor olduğu aşikâr.

QA test uzmanları ve diğer oyun endüstrisi profesyonelleri, daha iyi çalışma koşulları ve ödeme iyileştirmeleri için sendikalaşmaya başladıkça, yüksek profilli oyunlar üzerinde çalışan şirketlerin aktif olarak ücretsiz görünen gönüllüleri işe aldığını görmek rahatsız edici. Bu, grupların gönüllülerin ücretsiz çalışmaları üzerine oyunlar inşa ettiği ilk sefer değil ancak bunlar bugüne dek Skywind modu gibi klasik hayran projelerinden ibaretti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.