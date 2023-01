The Day Before Yeniden Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Duyurulduğundan beri erteleme üstüne erteleme alan aksiyon MMO oyunu The Day Before bir kez daha ertelendi. Normal planlarda oyunun 1 Mart'ta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

İlk olarak Ocak 2021'de duyurulan MYTONA ve FNTASTIC adlı iki ekibin geliştirdiği The Day Before, duyurulmasından bu yana defalarca kez ertelendi. Pek çok kesim oyunun gerçekliğini şüphe ediyor olsa da geçtiğimiz konferanslarda NVIDIA gibi büyük firmalar oyuna yer vermişti. Öyle ki oyun yıllardır Steam'de en çok istek listesine alınan oyun konumundaydı.

Şirket yaptığı açıklama ile birlikte oyunun çıkışının 10 Kasım tarihine ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin nedeni olarak The Day Before isim haklarının bir başkası tarafından alınması sonrası oyunun Steam sayfasının kapatılması belirtildi.

Şirketin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Sevgili hayranlarımız!



Çıkışa kısa bir süre kala Steam, özel bir kişinin isteği üzerine oyun sayfamızı The Day Before adı nedeniyle engelledi.

Bildiğiniz gibi oyunumuz Ocak 2021'de duyurulmuştu. Duyuru sırasında The Day Before oyun markası mevcuttu.

Oyunun duyurulmasından sonra yukarıda belirtilen kişi, The Day Before oyun markasını Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil ettirmek için bizden önce bir başvuru doldurdu.



Sırada ne var?



Daha önce iddiaların varlığından haberdar değildik. Bunu ancak 19 Ocak 2023 tarihinde, kendisinden bir şikayet ve kendisiyle iletişime geçme talebi aldığımızda öğrendik.

Şimdi olayın tüm koşullarını öğreniyoruz ve kesinlikle her şeyi çözeceğiz.

Daha önce bu ay içinde uzun bir oynanış videosu yayınlamayı planlamıştık ancak önce bu sorunu çözmemiz gerekecek. En kısa zamanda bir video yayınlayacağız.

Sonuç olarak, lansmanı 10 Kasım 2023 tarihine ertelemek gibi zor bir karar aldık. Bunun birçok hayranımızı hayal kırıklığına uğratabileceğinin farkındayız ancak mümkün olan en iyi oyunu piyasaya sürdüğümüzden emin olmak istiyoruz.



Odak noktamız oyunun kendisi ve size mümkün olan en iyi oyunu nasıl sunacağımızdır.



Teşekkür ediyor ve desteğinizi bekliyoruz.



Saygılarımızla,

MYTONA ve FNTASTIC