The Division 2'nin 2020 İçerik Yol Haritası Ortaya Çıktı

Dün gece gerçekleşen Ubisoft Forward yayınında birçok yeni oyun ile ilgili duyurular yapılmış, halihazırdaki oyunlar için de yeni içerikler açıklanmıştı. Tom Clancy's The Division'ın devam oyunu da bu içerik planında yer alıyor. Ubisoft yaptığı duyuru ile birlikte The Division 2'nin 2020 içerik yol haritası ile karşımıza çıktı.

The Division 2 2020 İçerik Yol Haritası Detaylandırıldı

22 Eylül 2020 tarihinde Title Update 11 güncellemesinin yayınlanması ile yeni sezonun başlamasına ek olarak yeni PvE modu The Summit, ajanınız, silahlarınız ve teçhizatlarınız için çok daha detaylı özelleştirme sunan Appearance Mod'ları ve teçhizat mod slotları açacak olan Agnostic Mod'ları ve Rainbow Loot dahil birçok hata için çözümleme ve Hazard Protection ve yeni silahlar dahil oyunun genelinde birçok denge ayarı getirecek.

Ayrıca Belstone Armory ve Hunter's Fury, Backfire Exotic Submachine Gun ve Memento Exotic Backpack dahil yeni silahlar ve teçhizatlar da Title Update 11 güncellemesiyle gelen yenilikler olacak.

Üçüncü sezon ile yeni bir insan avı başlayacak. Black Tusk topluluğunun zorlu lideri Bardon Schaeffer, ekibe dört yeni ajan alıyor. Sizin hedefiniz ise hem Schaeffer'ı hem de her bir üyeyi etkisiz hale getirerek neyin planlandığını öğrenmeye çalışmak olacak. Yeni sezon boyunca kaydettiğiniz aşama ile yeni teçhizat ve yeni teçhizat setleri, yeni kıyafetler ve yeni kozmetikler dahi yeni ödüller kazanacaksınız.

Sizi yüz katlı bir gökdelene götürecek olan The Summit modunda, zemin kattan başlayıp da en üst kata kadar çıkmaya çalışacaksınız. Tek başınıza veya bir grupla oynayabileceğiniz bu modda, kat tasarımı ve düşmanlar ile yapacağınız mücadeleler her defasında farklılık gösterecek. Ayrıca her on katta bir, sizinle kapışmak için can atan büyük bir düşmanın da karşısına çıkmak durumunda olacaksınız. Her bir sonraki katın zorluğu öncekinden fazla olacakken, rastgele hale getirilmiş planlamalar ve hedeflerin değiştirilmesi ile farklı bir deneyim sunacak.

The Division 2 oyununun dördüncü sezonu ise Aralık ayı içerisinde başlayacak. Title Update 12 ile başlayacak olan sezonda, tanıdık ama artık size karşı dönmüş olan Faye Lau'nun peşine düşeceksiniz ve planlarını suya düşürmeye çalışacaksınız. Önceki sezonlarda olduğu gibi yine sezonluk aktiviteler, yeni silahlar, yeni teçhizatlar ve yeni bir yetenek çeşidi oyuna eklenecek.

Kış mevsiminde ayrıca Codename: Nightmare adında sınırlı süreliğine aktif olacak bir özel etkinlik düzenlenecek. Farklı bir oynanış deneyimi sunacağı söylenen bu etkinlik, bizi Kenly College'a geri götürecek.

Son olarak Tom Clancy's The Division 2, yeni nesle geçiş yapacak bir başka oyun olacak. Yani oyununuzu hem PlayStation 5 hem de Xbox Series S / X üzerinde oynamaya devam edebileceksiniz. Aynı Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununda olduğu gibi PlayStation 4 kullanıcıları ile PlayStation 5 kullanıcıları ve Xbox One kullanıcılarıyla da Xbox Series S / X kullanıcıları bir arada oynayabilecekler.