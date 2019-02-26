The Division 2 Açık Beta Fragman Videosu Yayınlandı!

Ubisoft tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen The Division, oyun severler tarafından oldukça beğenildi ve şirkete önemli başarılar kazandırdı. Şimdilerde ise serinin devamı niteliğindeki The Divison 2’nin gelişi heyecanla bekleniyor.

3. şahıs silahlı askeri bir oyun olan The Division 2’de kötü niyetli kuvvetlerin, Columbia bölgesindeki hükümetin kontrolünü ele geçirmesini önlemeye çalışıyoruz. Oyunda ülkenin diğer bölgelerinde ise durumun nasıl olduğunu bilmiyoruz fakat bunu da yakında öğrenmiş olacağız.

The Division 2’nin açık beta süreci 1 Mart’ta başlayacak. Ubisoft’a göre, oyunun beta sürümünde tek başımıza ya da eş zamanlı çok oyunculu olarak üç ana görevi oynayabilecek, rekabetçi çok oyunculu modda yeteneklerimizi kanıtlayabilecek, oyun sonunu deneyimleyebilecek ve çok daha fazlasını yapabileceğiz. Ancak açık beta sürecinin 4 Mart’ta sona ereceğini hatırlatmamızda fayda var. Yani oyunu ücretsiz olarak deneyebilmek için sadece bir hafta sonumuz olacak.

The Divison 2’nin yayınlanan yeni fragman videosu, ücretsiz hafta sonunda bizleri nelerin beklediğine dair bir şeyler gösteriyor.

Oyunda sadece maceranın nasıl başladığını deneyimlemekle kalmayıp, aynı zamanda 'Kara Tusks' olarak bilinen bazı üst düzey düşmanlara karşı savaşma şansımız da olacak. Ancak gelişmiş teknoloji kullanan bu düşmanlarla baş etmek oldukça zorlayıcı olacak.