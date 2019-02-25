The Division 2 Açık Beta Testi Öncesinde Güncelleme Yayınlandı

Tom Clancy's The Division 2 açık beta testi öncesi, Ubisoft cephesinde son hazırlıklar devam ediyor. Oyuncuların kapalı beta testinde kullanılanla aynı dosya üzerinden erişim sağlayabilecekleri dosya için bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme detaylarına bakılırsa, Ubisoft katılımcılar için birkaç iyilik düşünmüş.

Önümüzdeki hafta Cuma günü büyük gün; çünkü Tom Clancy's The Division 2 oyununun açık beta testi başlayacak. 1 - 4 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan teste, dileyen herkes katılımda bulunabilecek. Eğer kapalı beta testine katılımda bulunmuşsanız, aynı dosya üzerinden açık beta testine de erişim sağlamanız mümkün olacak. Yakın bir zaman önce Ubisoft, Tom Clancy's The Division 2 beta dosyası için yeni bir güncelleme yayınladı.

PlayStation 4 platformunda 12 GB boyutunda olan bu güncelleme ile açık beta testi katılımcıları birazcık daha zengin bir içeriğe sahip olacaklar. Öncelikle, bildiğiniz gibi kapalı beta testinde ulaşılabilecek en üst seviye yediydi. Açık beta testinde bu seviye sekiz olacak. Oynanabilir fazladan bir göreve ek olarak, açabileceğiniz yeni bir yetenek de sizi bekleyecek. Ayrıca normal görevlerin ve End Game görevlerinin zorlukları üzerinde de bir takım ayarlamalar yapılıyor.

Son olarak, üst üste yapılan takviye çağırısının azaltılması, ufak tefek ses sorunlarının düzeltilmesi ve yapay zeka karakterlerinin animasyonlarının da iyileştirilmesi gibi detaylar da bulunuyor.