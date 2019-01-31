The Division 2 Kapalı Beta Testi Detayları Paylaşıldı

Massive Entertainment tarafından geliştirilmekte olan devam oyunu Tom Clancy's The Division 2 oyununun kapalı beta testine oldukça az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Perşembe günü büyük gün olacak. Ubisoft, yaptığı açıklama ile kapalı beta testi için merak edilen detayları paylaştı.

Tom Clancy's The Division 2 oyununu sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almış olan tüm oyuncuların doğrudan katılımda bulunacakları kapalı beta testi, 7 Şubat 2019 Perşembe günü, TSİ 13:00 sıralarında başlayacak ve 11 Şubat 2019 Pazartesi günü, TSİ 12:00 sıralarında sona erecek. Ubisoft tarafından yapılmış olan açıklama ile katılımcıları oldukça zengin bir kapalı beta testi bekliyor.

Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklama ile Tom Clancy's The Division 2 için düzenlenecek olan kapalı beta testinde, Story, Normal ve Hard zorluk derecelerinde oynanabilecek iki ana görev bulunacak. Bunlara ek olarak, beş yan görevi ve oyunun açık dünyası üzerinde karşılaşılacak etkinlikleri de tamamlayabileceksiniz. Bildiğiniz gibi, devam oyununda üç yeni Dark Zone olacak. Test sırasında ise bunlardan bir tanesini PvP ve PvE modlarında deneme fırsatı sunulacakken, Skirmish adı altındaki bir Conflict moduna da giriş yapabileceksiniz.

Son olarak kapalı beta testinde ilk endgame içeriği de yer alacak. Şimdilik bu içerik hakkında herhangi bir detay verilmemiş olsa da Invaded görevi 8 Şubat 2019 Cuma günü, TSİ 12:00 sıralarında açılacak.

Eğer Tom Clancy's The Division 2 oyununu ön-siparişle almak istemiyor ama yine de kapalı beta testine katılımda bulunmak istiyorsanız, şuradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ne var ki doğrudan bir katılımdan ziyade, seçildiğiniz takdirde katılımda bulunabileceğinizi de belirtmeden geçmeyelim.