The Division 2'nin Altıncı Ana Güncellemesi Bugün Geliyor

Ubisoft'un sevilen oyunu Tom Clancy's The Division 2 için yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklama ile sıradaki güncellemenin bugün yayınlanacağını öğrenmiştik. Daha öncesinde ise ne gibi yeniliklerin getirildiği ve ne gibi değişikliklerin ve hata çözümlemelerinin gerçekleştirildiği ile ilgili notlar yayınlanmıştı.

Daha önceden de size aktardığımız üzere Tom Clancy's The Division 2 oyununun ilk senesinde yayınlanacak olan üç bölümlük genişletme paketlerinden ikincisi, yani Episode 2 - Pentagon: The Last Castle öncelikli olarak Year 1 Pass ve Uplay+ abonelerinin erişimine açılacak. Eğer her ikisine de sahip değilseniz, 22 Ekim 2019 tarihini beklemeniz gerekecek.

Genişletme paketinin aktif olması ile girişte Pentagon Breach isimli bir yan görev sizleri karşılayacak ve keşifte olan dost bir ajandan gelen sinyali araştıracaksınız. Bunu yapmaktaki amacınız ise Tidal Basin kalesinden alınan virüs kıran madde örneklerini kopyalama imkanı sunacak olan bir biyoreaktöre ulaşmak. Kendinize güvenli bir alan oluşturduktan sonra da iki ana göreviniz olacak. İlkinde bahsi geçen biyoreaktörü bulacak ve o sırada tahliyesini gerçekleştirmekte olan Black Tusk topluluğu ile burun buruna gelecekken, ikincisinde ise Soğuk Savaş tünel ağı boyunca nakletme işlemini gerçekleştiren bu topluluğa karşı DARPA Laboratuvarları'na ulaşmaya çalışacaksınız.

Yeni bölüm ile oyuna Technician (Teknisyen) ihtisası da geliyor. Bu ihtisasta altı farklı düşmanı takip eden roketler fırlatan P-017 Launcher ve Maxim 9 silahlarının yanı sıra Artificer Hive yetenek varyasyonu ve EMP Grenade kullanabileceksiniz.

Episode 2 - Pentagon: The Last Castle genişletme paketinin içeriğinde Marina Supply Route ve Embassy Crash Site adı altında iki yeni Classified Assignment da bulunuyor. Marina Supply Route görevinde Outcasts topuluğu silahları ve erzakları Potomac River dolaylarındaki kayıkhaneye taşıyor olacaklar. Yapmanız gereken ise yeri araştırıp, bulabildiğiniz silahlara el koymak olacak. Embassy Crash Site görevinde ise aynı topluluk tarafından düşürülmüş ve erzak ile dolu olan JTF helikopterine ulaşmak ve topluluktan önce hem pilotu hem de erzakları güvenceye almanız gerekecek.

Fransız yayıncı tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, yeni PvP haritası Wharf ve Team Elimination modu geliyor. Yeni modda hızlı tempoda oynanması gereken yedi aşamalı tur olacak. Her bir turda ölen oyuncu, modun yapısına bağlı olarak elenecek. Bir diğer deyişle, oyuncuların zafere giden yolda takım çalışması yapmaları gerekecek.

Tom Clancy's The Division 2 oyununa Sawyer's Kneepads (Sawyer'ın Dizliği) adıyla yeni bir Exotic eşya da eklenecek. Bu eşyanın Jammer Pulse Charge Speed (Frekans Bozucu Sinyal Şarj Hızı) % 80 oranında arttıran Short Circuit, Disruption etkisi düşman yetenek vekillerini yok eden First Wave Tech ve siperden sipere geçerken % 50 oranında ek zırh ve en az sekiz metre mesafe katetmeniz durumunda on metre mesafedeki düşmanları dağıttığınız Lead by Example eklentileri bulunuyor. Bunun yanı sıra KSG Shotgun isimli yeni bir silah ve Composure, Concussion, Spark ve Vigilance adıyla dört yeni Talent geliyor. Composure siperdeyken + % 10 silah hasarı sağlarken, Concussion kafadan vuruşlarda iki saniyeliğine + % 15 kafadan vuruş hasarı (bu hasar keskin nişancı tüfeğinde beş saniyeye çıkıyor), Spark düşmanlara yetenekler veya el bombaları ile hasar vermek on beş saniyeliğine + % 15 silah hasarı (bu PvP modlarında + % 10) ve Vigilance de + % 25 silah hasarı (bu PvP modlarında + % 20) sağlıyor. Eğer hasar alırsanız, dört saniyeliğine kesintiye uğrayacağını söyleyelim.

Son olarak, güncelleme genelinde birçok teknik hata çözümlenecekken, ayrıntılı planlar, setler, kontrol noktaları, üretim, teçhizat setleri, Kenly College, ganimet hedefleme, eşyalar, kullanıcı arayüzü, PvP, yeniden ayarlama (Recalibration) sistemi, zula ve destek çağrısı olmak üzere oynanışta bir takım değişiklikler ve oyunun genelinde de denge ayarlamaları gerçekleştirilecek.