The Division 2'nin Enter the Dark Zone Fragmanı Yayınlandı

Tom Clancy's The Division 2 oyununun açık beta testi bugün itibarıyla başladı. 4 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek olan teste dileyen herkes katılımda bulunabiliyor. Hazır oyuncuların oyuna ilgisi sıcakken, Ubisoft da yeni bir fragman daha yayınladı. Bu yeni fragmanla birlikte karanlık bölgeye giriş yapıyoruz.

Çoklu-oyuncu tabanlı oyunların vazgeçilmez olan modlarından bir tanesi de tabii ki PvP modudur. Oyuncuların yapay zeka tarafından yönetilen karakterlere karşı değil de kendileri gibi gerçek oyunculara karşı mücadele ettikleri bu mod, artık son dönemde ağırlığını iyiden iyiye hissettiriyor. Ubisoft ise bu modu, Tom Clancy's The Division oyununa Dark Zone adıyla dahil etmişti. Manhattan bölgesinin kalbinde yer alan Dark Zone, Tom Clancy's The Division 2 oyununda daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Öyle ki artık bir değil, Dark Zone East, Dark Zone West ve Dark Zone South olmak üzere üç farklı Dark Zone olacak ve her biri farklı bir oynanış deneyimi sunacak.

Aşağıdan izleyebileceğiniz Enter the Dark Zone fragmanı ise sinematik sahnelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş. Oldukça etkileyici olduğunu söylemek gerek. Oyuncuların birbirlerine karşı verecekleri amansız mücadelelerin bir ön gösterimi olarak görülebilir.

İyi seyirler dileriz!