The Division 2'nin İkinci Genişletme Paketi Haftaya Geliyor

Ubisoft, Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışı öncesinde uzunca bir fragman yayınlamış ve oyunun çıkışı sonrasındaki bir yıllık süre zarfında Episode 1, Episode 2 ve Episode 3 adı altında yayınlanacak olan genişletme paketi içeriklerini detaylandırmıştı. Geride bıraktığımız Yaz mevsiminde yayınlanan Episode 1 - D.C. Outskirts: Expeditions sonrasında, sırada Episode 2 - Pentagon: The Last Castle var. 15 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak yeni güncelleme ile ikinci genişletme paketi The Division 2 oyuncularına sunulacak. Ne var ki, öncelikli olarak Year 1 Pass ve Uplay+ aboneleri erişim sağlayabilecekler. 22 Ekim 2019 tarihinde de tüm oyuncuların erişimine açılacak.

İkinci bölümün başlangıcında, perfüzyon biyoreaktörü için Pentagon içinde keşifte olan dost bir ajandan gelen sinyali araştıracaksınız. Bu biyoreaktör Tidal Basin kalesinden alınan virüs kıran madde örneklerini kopyalama imkanı sunacak. Güvenli ev noktasını oluşturduktan sonra da karşınıza iki ana görev çıkacak. Bunlardan ilkinde Pentagon'daki yeraltı araştırma tesisinin içinde bulunan perfüzyon biyoreaktörünün yerini bulmanız gerekecek. Ne var ki, Black Tusk sizden önce laboratuvara ulaşmış ve reaktörü tahliye etmeye çalışıyor olacak.

İkinci görevde ise Black Tusk perfüzyon biyoreaktörünü Soğuk Savaş tünel ağı boyunca nakletme işlemini gerçekleştirirken sizin hedefiniz ise Pentagon boyunca ilerleyerek DARPA Laboratuvarları'na ulaşmaya çalışmak olacak.

Episode 2 - Pentagon: The Last Castle ile ayrıca yeni Technician (Teknisyen) ihtisası Tom Clancy's The Division 2 oyununa gelecek. Year 1 Pass sahipleri ve Uplay+ aboneleri 15 Ekim 2019 tarihinde bu ihtisası doğrudan açabilecekken, Year 1 Pass sahibi olmayan oyuncuların bir dizi hedefi tamamlamaları gerekecek. Teknisyen ihtisasının cephanenize göre altı farklı düşmana aynı anda roket atabileceğiniz P-017 Launcher silahı, Maxim 9 adıyla bir yan silah, Artificer Hive yetenek varyasyonu ve EMP Grenade ile geliyor.

Ubisoft tarafından verilen detaylara bakılırsa, Marina ve Embassy adı altında iki yeni Classified Assignment (Gizli Görev) de sizi bekliyor olacak. Marina görevinde, Outcasts topluluğu Potomac River dolaylarındaki kayıkhaneye silahlar ve erzaklar taşıyor olacak. Hedefiniz ise bulabildiğiniz tüm silahlara el koymak. Embassy görevinde ise Outcasts tarafından vurulan Joint Task Force helikopterine topluluktan önce ulaşmak ve pilot ve erzakları güvenceye almanız gerekecek.

Son olarak, 15 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile Conflict isimli yeni bir PvP modunun yanı sıra bir dizi hata çözümlemeleri ve üretim sistemi, envanter yönetimi, yeniden kalibrasyon ve arttırılmış zula alanı gibi değişiklikler ile gelecek.