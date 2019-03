The Division 2'nin İlk Gün Güncellemesi Devasa Boyutta Olacak

Günümüzde oyunların kapladıkları alanlar büyük bir sorun teşkil ediyorken, buna artık ilk gün güncellemeleri eklenecekmiş gibi görünüyor. Her ne kadar genelinde insaflı davranılıyor olsa da, arada "Yok artık!" diyebileceğimiz rakamlarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela buna en büyük iki örnekten birisi Call of Duty: Black Ops 4, diğeri ise Fallout 76. Bu iki oyunun da ilk gün güncellemeleri 50 GB civarıydı. Bu listeye artık Tom Clancy's The Division 2 de ekleniyor. Ubisoft oyununun ilk gün güncellemesi, can yakacak cinsten.

Bildiğiniz gibi Tom Clancy's The Division 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında 15 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacak. Ama özel sürüm sahipleri, bu açıdan birazcık daha şanslılar ve bu şans, diğer oyunculara göre büyük bir fark oluşturabilir. Eğer Gold veya Ultimate sürümünü almış bir PC oyuncusu iseniz, Washington, D.C. şehrine 11 Mart 2019 tarihinde ayak basabileceksiniz. Yani savaşa dört gün önceden başlayabileceksiniz. Aynı sürüme sahip PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları ise, ertesi gün bu şerefe nail olabilecekler. Ne var ki, hangi platformun oyuncusu olursanız olun, sizi öncelikle ekibiniz değil, Title Update 1 adı altında yayınlanacak olan bir ilk gün güncellemesi karşılayacak. Güncellemenin PC ve Xbox One platformlarındaki boyutu 48 - 52 GB arasında değişim gösterecekken, PlayStation 4 boyutu ise 88 - 92 GB arasında değişecek. "Peki bu kadar devasa boyutlu güncellemelenin getirisi ne olacak?" diye soracak olursanız, çeşitli hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılacak.

Bu güncellemenin ardından, aynı gün içerisinde, Title Update 1.5 adıyla ikinci bir güncellemeyle daha yayınlanacak. Ancak bu ikincisinin boyutu biraz daha insaflı denebilir. Öyle ki, 2 GB civarı bir boyutu olacak. Sağladığı yararın ise, bazı oyuncuların açık beta testi sırasında yaşadıkları kayıp sesler ve bağlatının kopması ile ilgili sorunlarını çözüme kavuşturmak olacağı söyleniyor.