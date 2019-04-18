The Division 2'nin İlk Raid Görevi Mayıs Ayına Kaldı

Tom Clancy's The Division 2'nin ilk büyük içerik güncellemesi, bu ayın başlarında yayınlanmıştı. Öncelikli olarak Black Tusk topluluğunun elinde olan Tidal Basin Kalesi'nin ve World Tier 5'in eklendiği güncellemenin en önemli yanlarından bir tanesi de bu ayın sonlarına doğru gelecek olan ilk Raid görevi Operation Dark Times olacak. Daha doğrusu olacaktı.

Bildiğiniz gibi bu ilk Raid görevi için yapılan açıklama ile 25 Nisan 2019 tarihi verilmişti. Sekiz kişinin katılımı ile gerçekleşecek olan bu görev, takımlar arası sıkı bir koordinasyonu da gerektiriyor. Oldukça gerilimli çatışmaların bizleri bekleyeceği Operation Dark Times için sabırsızlıkla gün sayıyorduk ki Ubisoft bizleri üzecek bir açıklama yapmakta gecikmedi. Tam bir tarih verilmemiş olsa da Title Update 3 için Mayıs ayını beklemek durumundayız.

İnternet sayfası üzerinden açıklama yapan Fransız yayıncı, "Title Update 3'ün nihai çıkış tarihi, oyun ile ilgili daha fazla testten ve dengeleme ayarlarından çıkacak sonuca bağlı olacak." yorumunda bulundu ve devam etti. "Operation Dark Hours bu zamana kadar olan en büyük meydan okumanız olacak ve Raid'i sunmadan önce hem PvE hem de PvP için yapılacak olan büyük miktardaki denge değişikliklerini düzgün bir şekilde test ettiğimizden ve değişiklikler ile ilgili olarak sizlerin geri dönüşlerinize kulak verdiğimizden emin olmak istiyoruz."

Bahsi geçen testlerin gerçekleştirilebilmesi için Ubisoft, Tom Clancy's The Division 2 oyununun PC versiyonu için Public Test Server açtı. Uplay üzerinden gerçekleştirilen ve Title Update 3 ile gelecek olan yeni özelliklerin, hata çözümlemelerinin, Conflict ve Dark Zone'lar ile ilgili dengeleme değişikliklerinin dahil edildiği testlere dilediğiniz takdirde katılımda bulunmanız mümkün olacak. Herhangi bir ön koşul yok. Ne var ki herkesin aynı anda keşfetmesi ve rekabet etmesinin istenmesinden dolayı bu testlere Operation Dark Hours Raid görevinin dahil olmadığını söyleyelim.