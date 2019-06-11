The Division 2'nin İlk Yıl İçerikleriyle İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı

E3 2019 fuarı öncesinde kısa bir video yayınlamış olan Ubisoft, konferans sırasında bizlere sunacaklarıyla ilgili kısa bir tanıtım yapmıştı. Bu tanıtım videosunda, halihazırda piyasada olan oyunlar için yayınlanacak olan içeriklerle ilgili biraz daha fazla detayın paylaşılacağını öğrenmiştik.

Hatırlayacağınız üzere Ubisoft, Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışı öncesinde yayınladığı bir fragman ile oyunun ilk senesinde bizlerle paylaşılacak olan içeriklerin ön tanıtımını yapmıştı. Oyunun çıkışından bu yana bir dizi güncelleme yayınlandı ve bu güncellemeler ile Tidal Basin kalesi oyuna eklenirken, sekiz oyuncunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan ilk Raid görevi Operation Dark Hours da beğenimize sunulmuştu.

Dün gece TSİ 23:00 sıralarında başlamış olan Ubisoft E3 2019 konferansı sırasında ise Tom Clancy's The Division 2 için yılın geri kalanında paylaşılacak olan içerikler detaylandırıldı.

İlk seneyi üç hikaye bölümü ile kapatacağız. Bölümlerden ilki DC Outskirts: Expeditions adı altında yayınlanacak. Bir aksilik olmaz ise Temmuz ayı içerisinde gelmesi beklenen ilk bölümde Başkan Ellis ve Outcasts topluluğunun liderinin peşine düşeceğiz. Bu bağlamda da Washington National Zoo da dahil olmak üzere yeni mekanlar göreceğiz. Ayrıca haftalık etkinlikler sunacak olan Expeditions sistemi de ilk bölümle Tom Clancy's The Division 2 oyununa eklenecek. Bu etkinlikler ile yeni hikayelere dalmanın yanı sıra yeni toplanabilir eşyaların ve yeni hazine odalarının peşine düşeceğiz. Bizi çözülmeleri gereken yeni bulmacalar ve yeni bölüm sonu düşmanları da bekleyecek.

İkinci bölümün adı ise Pentagon: The Last Castle olacak. Sonbahar mevsimide yayınlanacak olan bu bölümde Pentagon'u Black Tusk topluluğunun saldırısına karşı savunmak gerekecek. Ayrıca oyundaki ikinci sekiz oyunculu Raid görevi de yine bu bölümle gelecek ve söylenene bakılırsa, faal bir dökümevinde geçecek.

Coney Island: Homecoming adı altında yayınlanacak olan üçüncü bölüm için ise 2020 yılının başlarını beklemek gerekecek. Salgının kaynağı olan New York şehrine geri döneceğimiz ilk yılın bu son bölümünde, hem tanıdık bir yüzle karşılaşacak hem de yeni bir tehdit ile karşı karşıya olacağız.

Son olarak, eğer Tom Clancy's The Division 2 oyununu denemek isterseniz, 13 - 16 Haziran 2019 tarihleri arasında faal olacak deneme sürümü ile oyuna bir bakış atabilirsiniz. Bununla birlikte, 24 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek indirimli satışın olduğunu da söyleyelim. Oyundan memnun kalır ve tam sürümünü alırsanız, deneme sürümünde kaydedeceğiniz bütün ilerlemenin de sonrasında hesabınıza aktarılacağını belirtelim.